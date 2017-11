Hvem får sjanse til OBOS-spill?

Samtidig annonserer Raufoss-trener Christian Johnsen at de kommer til Notodden for å vinne.













1 Nest-Sotra 26 54 2 Notodden 26 54 Raufoss rappa kvalik-plassen fra Alta først i siste serierunde etter 3-2 seier borte mot Nybergsund. Laget leverte en sterk høstsesong.



1 HamKam 26 65 2 Raufoss 26 47 Vi tror Notodden er det beste laget av disse over to kamper, og hjemme virker Coolbets 2.20 fristende å henge seg på.



Raufoss rappa kvalik-plassen fra Alta først i siste serierunde etter 3-2 seier borte mot Nybergsund. Laget leverte en sterk høstsesong.Vi tror Notodden er det beste laget av disse over to kamper, og hjemme virker Coolbets 2.20 fristende å henge seg på. Notodden var bare målforskjellen slått av direkte opprykk og Nest Sotra. Laget har et høyt toppnivå, men har svinget noe i løpet av sesongen grunnet utskiftinger og skader. Trener Kenneth Dokkens 4-3-3 står for dominerende og angrepsvillig fotball, og lørdag er det nettopp bare mål og seier som betyr noe.

Reduseringsmålet til Amani Mbedule to minutter før full tid på Raufoss kan vise seg gull verdt for Notodden. I Telemark mobiliseres det for fullt, og man håper å få med publikum til denne kampen som kan innfri Notoddens målsetning om å være nr 2-klubben i Telemark.