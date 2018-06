Hvor kommer cup-bomben?





Den 4. runden tyvstartet ved at Lillestrøm slo ut Brann på Åråsen med solide 4-1, mens Rosenborg måtte ut i en dramatisk straffekonkurranse for å ta ut Odd på Lerkendal. 9-8 vant trønderne etter 2-2 ved ordinær tid.

Slik ser resten av 4. runde i NM ut:

Ullensaker/Kisa-Bryne

Start-HamKam

Bodø/Glimt-Hødd

Mjøndalen-Haugesund

Tromsø-Vålerenga (torsdag)

Strømsgodset-Ranheim (torsdag)

På grunn av fotball-VM i Russland har Norges Fotballforbund besluttet å flytte NM-kvartfinalene fra slutten av juni til september. Hvilke seks lag som slår følge med Rosenborg og Lillestrøm avgjøres i kveld og i morgen.

Cup-askeladdene

Askeladdene er å finne i PostNord-ligaen eller nivå 3 i seriesystemet. Bryne og Hødd har vanskelige oppgaver foran seg, men cupvinneren fra 2012 føler seg ikke slått på forhånd.

Hødd-trener Sindre Eid sier toppkampen i 2. divisjon avdeling 2 har førsteprioritet, der Hødd har bortekamp lørdag mot Skeid. Bodø/Glimt har spillefri grunnet VM, men Eid lover kamp om kvartfinale-billetten:

- At vi prioriterer serien er nok rett, men akkurat nå er det Glimt-kampen som er mest viktig. Vi drar selvsagt ikke til Bodø med et b-lag. Vi drar nordover for å vinne, og dette er en utrolig bra test for oss. Det å få møte et godt eliteserielag som Glimt på bortebane jar spillerne våre virkelig godt av så vi får se hvor vi står, sier Hødd-trener Sindre Eit i et intervju med Sunnmørsposten.

Potensielle cup-bomber

Oddsen i markedet har sunket på Mjøndalen-avansement. Det er tydelig at spillerne tror Eliteserie-laget Haugesund skal få trøbbel med OBOS-gjengen til Vegard Hansen.

Spillselskapet Coolbet tror på minst en cup-bombe. Det kan komme flere.

- Jeg tror på minst en cupbombe. En start-seier er ikke like opplagt som oddsen kan gi inntrykk av mot HamKam, og Haugesund kan fort få seg en nedtur borte mot Mjøndalen. Ellers så tenker jeg noen fristes av oddsen på Ranheim borte mot Strømsgodset. Ser man på tabellen og hva som er levert hittil er 5 i odds mye på Ranheim, sier Mikael Mellqvist i Coolbet.