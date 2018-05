Hvor smeller cupbomba?

2. runde av norgesmesterskapet i 2017 sendte Start, Sandefjord og Viking ut på pinlig vis. Vålerenga måtte ha ekstra omganger mot Kråkerøy fra 3. divisjon for å unngå den totale ydmykelse, mens Strømsgodset pusta letta ut etter ekstra omganger mot Skeid fra 2. divisjon.

I går passerte Vålerenga og Ranheim bananskallet 2. runde kan være, med seire over Grorud og Orkla. Dermed er det 14 eliteserielag som alle skal teste seg i dag og torsdag.

Slik spilles 2. runde. Det vil være rullering på de fleste eliteserielag, som tar løs på den travle mai-måneden. Spørsmålet er om noen rullerer seg bort, for avstanden mellom 2. divisjon og eliteserien er blitt mye mindre de siste sesongene.

For nostalgikere anbefaler vi å følge oppgjøret mellom Fredrikstad og Odd. To aristokrater i norsk fotball, og 2 av 3 klubber med flest cupgull gjennom historien. Den store askeladden er Bergsøy fra 4. divisjon, som får besøk av eliteserielaget Kristiansund. Et gammelt storoppgjør kjøres på Jæren mellom Bryne og Viking, mens Sunnmøre-bygda Brattvågen tar i mot Molde. Brattvåg som tok seg helt til 4. runde i 2016, har mange innbyggere med sterk sympati for Molde. Trolig vil flere vende kappa etter vinden i kveld etter som kampbildet utarter seg.

Cupbombe? Arendal mot Start er en mulighet til pene 4.75 hos Coolbet, mens Skeid hjemme mot Sandefjord kan være verdt noen små kaffepenger i et spill til 4.75 samme sted. Ellers kan Egersund være et frekt 3.85- bud på pokalen hos Coolbet hjemme mot Jerv.

FK Mjølner – Stjørdals Blink

Junkeren – Levanger

Alta – Tromsdalen

Arendal – Start

Bergsøy – Kristiansund

Brattvåg – Molde

Egersund – Jerv

Elverum – KFUM Oslo

FK Fyllingsdalen – Sogndal

Fram Larvik – Mjøndalen

Fredrikstad – Odd

HamKam-Hønefoss

Harstad-Bodø/Glimt

Hødd-Florø

Kjelsås-Ullensaker/Kisa

Lysekloster-Haugesund

Nest-Sotra – Åsane

Notodden-Asker

Sandnes Ulf – Vidar

Skeid-Sandefjord

Sotra-Brann

Steinkjer-Rosenborg

Strømmen-Bærum

Valdres-Strømsgodset

Ørn Horten-Sarpsborg08

Senja-Tromsø

Bryne-Viking