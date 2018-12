I dag starter romjulscupen i Østfoldhallen





Det er utgave nummer 37 som sparkes i gang når Råde tar løs på Torp i Fredrikstad Blad Romjulscup. Det er ventet mye folk i Østfoldhallen under kampene i en av lokalfotballens tyngste tradisjoner. Målkalas-garanti kan trygt deles ut hvert år med sjuer-fotball på små baner. Det gir rask og publikumsvennlig fotball.

Vinnerlaget casher ut en sjekk på 20 000 kroner. Penger som kommer godt med i klubbkassa. Toeren får 5 000 kroner, og hver av de tapende semifinalistene får 2 500 kroner.

Cupen har et handicapsystem, der lagene får et straffespark per divisjon i forskjell før kampene starter på ordinær spilletid over 2x2o minutter.

Odds på romjulsturneringen

Spillselskapet Coolbet var ute med odds på denne turneringen også i 2o17, og tar sikte på å sette odds på flere romjulsturneringer over hele landet også denne julen. I Østfoldhallen bærer Fredrikstad Prishtina favorittstempelet til 1.85 på å vinne årets Fredrikstad Blad romjulsturnering. Kråkerøy prises som nestfavoritt til 3 i odds. Selbak og Skogstrand følger deretter til 5.50 i vinnerodds. I motsatt ende finner vi Hvaler, Ise og Ylven til 300 i vinnerodds.

Publikum har tatt godt i mot odds-utvalget til det tett på full-norskeide spillselskapet Coolbet.

- Det trigger tydeligvis litt ekstra å sette et spill på kjente og kjære med- eller motspillere, når man vet ting som kanskje ikke oddssetterne vet. Vi vet lokal breddefotball engasjerer bredt, og interessen for å sette et underholdningsspill eller to er stor. Så får vi se hvilket lag som klarer å holde formen ved like gjennom alle fristelsene i juletida, sier talsperson i Coolbet Mikael Mellqvist.

Dette er lagene:

Det er totalt 28 lag med fordelt på 7 puljer. De to beste i hver pulje samt 3`erne i pulje 3 og 4 går videre til 8. delsfinalene.

Pulje 1

Selbak

Borgen

Lervik

Varteig

Pulje 2

Råde

Torp

Gresvik

Hvaler

Pulje 3

Østsiden

Trosvik

Rolvsøy

Ise

Pulje 4

FFK

Lisleby

Skjeberg SK

Skogstrand

Pulje 5

SFK

Navestad

Ekholt

Begby

Pulje 6

Kråkerøy

Idd

Greåker

Hafslund

Pulje 7

Borgar

Sparta

Fredrikshald Prishtina

Yven

Foto: Rolvsøy IL facebook