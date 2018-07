Ikke barneskirenn for Lyn





Lyns trøbbel på bortebane har åpnet porten for tabell-leder Senja, som først og fremst er et sterkt kollektiv med en god defensiv grunnmur. Trolig viktig for Lyn å unngå flere bananskall de neste rundene, for Senja har heller ingen tung vei ut av startblokkene.





Junkeren har banket inn mål i samme klasse som Viking2, og har noen spillere som markerer seg høyt oppe på toppscorer-listene. Klart best hjemme i Bodø, og ingen forventer at Junkeren skal henge med hele veien om opprykk. Dog med slike angrepsvåpen er opprykkshåp ikke lett å slukke.





Fløya scoret lenge lite, men er gode defensivt. Som Frigg, men den gamle ærverdige Oslo-klubben har toppscoreren i Vital Kaba.





Om man summerer opp de mest logiske variablene lukter dette Lyn. For selskapet er det snilleste totalt sett av alle seks avdelinger i Norsk Tipping-ligaen. Utropstegnet settes ved tabell-ledende Senja.













Serierunde 12: Senja-Stålkameratene Grei-Melbo Junkeren-Fløya Finnsnes-Frigg Lyn-Skjervøy Sortland-Harstad

Tabell:



1 Senja 11 25 2 Junkeren 11 23 3 Fløya 11 23 4 LynToppf. 11 22 5 Frigg 11 19 6 Finnsnes 11 18 7 Harstad 11 16 8 Grei 11 14 9 Melbo 11 13 10 Korsvoll 12 12 11 Stålkameratene 11 12 12 Skjervøy 11 11 13 Skarp 12 11 14 Sortland 11 1 Bilde: Dulee Johnson skal spille høstsesongen for Lyn. En signering som styrker opprykkshåpet på Oslo vest. 33-åringen har blant annet spilt for Molde og Start tidligere. Foto: lyn1896.no Bilde: Dulee Johnson skal spille høstsesongen for Lyn. En signering som styrker opprykkshåpet på Oslo vest. 33-åringen har blant annet spilt for Molde og Start tidligere. Foto: lyn1896.no I bunn har Sortland gjort seg bort, mens 6-7 lag skal passe seg for å slå følge ned i kretsserien sent på høsten.

Avdeling 6 skulle være a walk in the park for Lyn, som mistet opprykket på målstreken til Stabæk2 i fjor. Slik ble aldri vårsesongen. Mye grunnet svak borteform i nord, men hjemmeprestasjonene på Kringsjå sørget for at skuta ikke tok inn mer vann enn at den fortsatt flyter mot opprykk. Tilbakekomsten til Bislett ble markert med 1-0-seier i byderbyet mot Frigg, før det såvidt ble 4-4 borte mot Skarp i siste kamp før ferien. Nå kommer "storfisken" Dulee Johnson inn, og tidligere Lyn-helter som Dahir og Simensen blir også med på reisen gjennom høsten. Anwar Pellegrino et friskt pust med åtte kasser før lørdagens "must win" hjemme mot Skjervøy.