Junkeren sjokkslo Blink

Ivar Unhjem slo an tonen allerede etter 8 minutter. Sidad Chooly la på til 2-0 etter knappe timen, og de samme to herremenn besørget sannelig ikke to mål til på knappe syv minutter etter det.

Unhjem står nå med 23 mål i avdeling 5.





Stjørdals-Blink, som stilte noe redusert fra start av, ble sendt hjem til Nord-Trøndelag med et oppsiktvekkende 0-4 tap i bagasjen. Trener Are Tronseth sto forøvrig på dommerkortet, men suksess-treneren ble aldri fristet til å sette seg selv inn på bana.





I avdeling 5 har tabelltoer Kolstad skrapa sammen 39 poeng av 72 oppnåelige, og er ni foran Mo på første nedrykksplass. Det forteller trolig mye om en avdeling som er svak sammenlignet med avdeling 1-4.





Andre resultat:





Kolstad-Sverresborg 7-3

Orkla - Rosenborg2 2-2 (RBK2 med Arild Østbø, Johan Lædre Bjørdal og Marius Lundemo - Unggutten Erik Botheim scora begge måla, og er nå oppe i 18 for rekruttlaget)

Verdal-Træff 2-3

Mosjøen-Steinkjer 2-3 (Steinkjer svært heldige i følge rapportene)

Tillerbyen - Steinkjer 3-1

Molde2-Mo 2-1





Bilde: AN.no

For seriens suverent beste lag fikk regelrett bank i Nordlanshallen mot et hjemmelag som trengte poenga for å komme seg unna nedrykksdiskusjon. Nå kan Bodø-laget i stedet se mot topp3 i denne "klin kokkos"-ligaen.