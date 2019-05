Kan Lokomotivet stoppe Tønsberg?

Søndag er Lokomotiv Oslo motstander. Det oser ikke mye mål av oppgjøret, for kompisgjengen fra Marienlyst har vært involvert i tre jevne åpningskamper. To av dem har gitt uavgjort. Ut av cupen med 0-5 for Kvik Halden var som ventet.





Spillselskapene har gjort FK Tønsberg til favoritter, der både Norsk Tipping og Coolbet står på 1,90.





Vålerenga2 skal til Lystlunden mandag i en tøff bortekamp mot Ørn Horten.

Lang reise blir det for Frigg, som tar løs på Norild lørdag ettermiddag.





Rundes storoppgjør er kampen mellom Lyn og Ullern, der vertene har kommet på seiers-sporet etter mannskapstabben i serieåpningen. Breddeklubben Ullern kom tilbake fra 0-3 til pause borte mot Oppsal i cupen onsdag til seier 5-3. Har ellers ikke overbevist i serien innledningsvis, og Coolbets 2,25 topper Norsk Tippings 2,20 med et lite knepp. Begge kan være spill med verdi.





Slik ser serierunde 4 ut:

Norild-Frigg

Grei-Drøbak/Frogn

Lyn-Ullern

Follo-Ready

Lokomotiv Oslo-FK Tønsberg

Halsen-Mjøndalen2

Ørn Horten-VIF2





Tabellen:

Regionsligaen avdeling 2 har fått FK Tønsberg som tidlig anfører, der alle tre kamper er vunnet. Sandefjord ble ei for hard nøtt i cupen, men nå kan Vestfoldingen satse alt på seriespillet fremover i stedet.