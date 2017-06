Kan naboen ta Skedsmo?





Fløya så lenge sterke ut, men muligens spilte cup-avansementet Tromsø-laget et puss? Vist et høyt toppnivå innledningsvis, og lørdag er tabelltoer Mjølner motstander. Narvik-gutta med en sterk 3-0 seier sist mot Lørenskog. Åpent.









Søndag drar avdelings-skuffelsen FuVo til Finnmarkshallen og Alta, og etter en treg start har vanligvis seiersvante Funnefoss/Vormsund fått opp marsjfarta. Kim Brenna ser ut til å være på vei mot målforma igjen, og han er viktig for dette laget. 2-5 mot et kruttsterkt LSK2 sist, og nok et toer-lag her. Altas førstelag på Hamar i toppkamp i 2. div samme dag, noe som er kraftig fordel FuVo i en ellers vanskelig hall å vinne for gjestende lag.

Et annet lokaloppgjør er overraskelsen Skjetten mot Lillestrøm2. Vertene i sterk form og med en spillestil det smerter fysisk å møte, mens gjestene har anledning til å sende et sterkt mannskap siden førstelaget spiller lørdag. Skjetten favoritter, men kommer LSK2 med a-spillere blir det straks tyngre. Juniorlaget alene holder ikke nivået.







Tromsø2 tar i mot Senja mandag. Gjestene har prestert under hva man forventet så langt, men er muligens på gang. Forsiktig tips, men igjen kan toer-laget fort vise seg å stille sterkt mannskap. Sortland krystallklar favoritt mot svake Salangen. Det samme er Harstad hjemme mot Skjervøy.

Skedsmo uten tap på et år, og har tatt 26/30 poeng etter å ha dratt det lengste strået i en del jevne kamper. Lørdag er Lørenskog motstander og vertsskap. Ned fra 2. divisjon i fjor, og noen direkte retur blir det ikke i år. Det svinger fra det helt håpløse til et toppnivå som er godt nok til å kjempe i toppen. Et helt nytt lag tar tid å spille sammen, og hele 16 poeng å hente inn på naboen og dagens motstander. Dette er åpent. Vetle Rygh med karantene for det unge Lørenskog-laget som møter et dødballsterkt Skedsmo-lag.