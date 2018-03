Kan sjokkere uten å overraske

Tormod Jr. Bjerkeset går inn i sin niende sesong som Nardo-trener, og ser lyst på årets sesong som bli nok et tøft år på nivå 3 i norsk fotball.

- Vi står langt bedre rusta nå enn foran sist sesong. Blant annet har vi fått inn mer offensivt skyts som har levert på dette nivået tidligere. Som alltid mister vi noen spillere etter hver sesong, men i år kan vi faktisk på vårt friskeste stille 7-8 mann fra startelleveren i fjor. Vi er en klubb uten de store ressursene, og er helt avhengig av å trekke til oss gode ballspillende studenter blant annet. Når det er sagt så er halve stallen vår trøndere, der rundt 20 prosent kommer fra egne rekker. Det er første gang vi er eneste Trondheims-klubb i 2. divisjon, og det merkes på attraktiviteten vi har hos spillere som kanskje ikke er klar for å ta spranget til Ranheim, sier trener Bjerkeset.

Tøff vinter

Nardo komme altså etter Rosenborg og Ranheim i næringskjeden i 2018. Tilsammen slapp laget inn 11 mål i treningskampene mot det to laga. I tillegg har det blitt 0-2 mot Levanger.

- Resultat har vært helt underordna i de første treningskampene. Mot Ranheim var øvelsesmomentet å stå høyt med laget, og da blir du straffa mot et så bra lag som dem. Levanger-kampen var veldig positiv for oss, og vi har fått god trening i de tre kampene. Det har vært kjærkomment i en treningshverdag der vinteren har hindret oss i å trene mye på stor bane. Jeg føler meg veldig trygg på at vi blir solide defensivt i år også, sier Bjerkeset videre.

Som skulle ha møtt Verdal torsdag, men den kampen ble avlyst. Sist helg kom divisjonskollega Brattvåg på besøk i 1-1 kampen. Nardo-treneren venta seg tøff motstand mot gjestene fra Sunnmøre, men ble lettere overrasket over hvor godt et skaderamma og sykdomsplaga Nardo hang med.

- Jeg hadde trodd Brattvåg skulle være hvassere, og vi var fryktelig skadeskutt til den kampen. Sett i lys av det var det en positiv prestasjon for vår del. Brattvåg var solide fysiske, men overraskende åpne bakover i deres 3-5-2 formasjon. Der var store rom i omstillingsfasa etter at de hadde mistet ball på vei framover. Der kunne og burde vi ha straffa Brattvåg. De presset oss høyt med to spisser og en midtbanespiller. Tross det syns jeg vi lykkes godt med å spille oss ut bak fra. Begge lag har sine perioder i banespillet, og 1-1 var et greitt resultat slik sett, sier trener Bjerkeset.

Sist sesong lå Nardo topp 3 etter 20 serierunder, og med små ressurser "overrasker" laget hvert år.

- Vi har et totalbudsjett rundt A-laget på 1,6-1,7 millioner kroner, og må være gode på det som ikke koster mye penger. Det gjelder blant annet ting som skadeforebygging og legge til rette for optimale forhold rundt bortekampene, forteller Bjerkeset.

Han var trener også i 2016 sist Nardo møtte Brattvåg. Han mener nivå 3 er svært skjerpa siden da.

- 2. divisjon er av en helt annen kaliber nå enn for to sesonger siden. Her er mange klubbar som satser knallhardt, og der er flere profiler enn noen sinne. Jeg tror lag som Arendal, Elverum og Skeid blir topplaga. Selv kan vi slå hvem som helst med våre 11 beste på banen. Vi svinger dessverre voldsomt om det melder seg sjukdom og skader. Vi kan derfor også tape for hvem som helst, runder Nardo-trener Tormod Bjerkeset av.