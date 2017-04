Kan Skedsmo ta nummer to?

Den første serierunden, i det som vi har karakterisert som trolig den svakeste kvalitetsmessige avdelingen, genererte åtte scoringer på seks kamper. Dog ikke de store overraskelsene, og forhåndsfavoritt Skedsmo innfridde sitt favorittstempel med 2-1 hjemme mot Salangen. Ingen stilkarakterer i fotball og det var få lag i det hele tatt på nivå 4 som imponerte oss med blendende spill sist helg. Denne gang går turen til Narvik søndag for å møte Mjølner, som vant 1-0 borte mot Alta2 i sesongåpninga. Der sto det 0-0 lenge, men så fikk Alta-reservene utvist Marco M. Johannessen etter knappe timen. Fem minutt senere kom vinnermålet. Det er lang reise for Skedsmo som taler i mot, men 2-tallet i odds på seier er spennende mot et lag de skal være bedre enn på papiret. 2.15 hos NordicBet et spill som frister til litt søndagsunderholdning.

Sortland sterke i 1-0 seieren borte mot Senja etter ei straffescoring midtveis i første omgang. Møter et Skjervøy lørdag som skal få slite med å holde fire lag bak seg. Oppløftende resultatmessig med 0-0 hjemme mot Fløya åpningsrunden, men får det trolig hett om øra her. 1,76 på Sortland får litt oppmerksomhet i en avdeling der de klare spillene egentlig glimter med sitt fravær denne runda.

Harstad holdt Skjetten til 0-0 ute på langtur i åpninga, og skal nå ta i mot Alta2. Svært sannsynlig hjemmeseier. Det samme mener vi Tromsø2 er i oppgjøret mot Skjetten. Hjemmelagets unggutter holdt Funneforss/Vormsund til 1-1 borte sist i en kamp der begge lag gjorde fra seg i scoringsprotokollen det første kvarteret. Vi spådde de to laga som tøffeste utfordrer til Skedsmo om opprykket, og mot et average Skjetten-lag lukter dette en H.

Rundens mest spennende kamp er mellom Lørenskog og nevnte Funnefoss/Vormsund. Julian Madsens Lørenskog-gutter var litt uheldige mot LSK2 med et baklengs rett i fleisen på vei inn i garderoben til pause. Ti minutt før slutt fikk Sulim Tomov også marsjordre på 1-1, og dermed ebbet det ut på uavgjort mot LSK2 sine unggutter. Spillselskapene holder Lørenskog som favoritter her, men hjemmelaget kommer ikke til på grøten uten kamp. Målkongen Kim A. Brenna er godt i gang på topp for Funnefoss/Vormsund, og 41-målsmannen fra 2016 er kapabel til å straffe det tallet i årets sesong. Dette er åpent, og en kamp vi anbefaler publikum å ofre 90 minutter på.

Salangen tar i mot Senja i siste kamp lørdag, og dette er i utgangspunktet ei nøtt å melde utgang på. Senja skuffet ved å tape 0-1 hjemme mot Sortland, og får et forsiktig tips. Må reise seg kjapt, og hjemmelaget er ikke noe man kan reise land og strand rundt med å rade opp seire i år. Det handler om å berge kontrakten, og da er selvsagt hjemmekampene ekstremt viktige.

Fløya tar i mot Lillestrøm2 sine unggutter søndag. Der må vertene tåle et kraftig favorittstempel.