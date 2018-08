Kanari-hjelp til Eidsvold Turn





Eidsvold hadde før oppgjøret på Romerriket kun fått med seg 1-1 hjemme mot Kråkerøy. På Myhrer var gjestene heldige som ledet 1-0 før Stian Teksum dunket inn utligningen rett etter timen spilt. I stedet for å tape to poeng så rykket altså Eidsvold fra med et poeng i toppen.





Ellers fikk Selbak store flyproblemer underveis, og kom aldri seg frem til bortekampen mot Bjørnevatn.









Resultat serierunde 15:

Lillestrøm2-Kvik Halden 2-1

Lørenskog-Strømsgodset2 1-3

Vestfossen-Skedsmo 1-1

Østsiden-Gjelleråsen 2-1

Eidsvold TF-Kråkerøy 1-1

Skjetten-Valdres 2-1

Bjørnevatn-Selbak Utsatt









Tabell:





Gary Martin og Josef Baccay (bildet) scoret målene i LSK hallen, der opprykksutfordrer Kvik Halden aldri klarte å svare i 1-2-tapet.