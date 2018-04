KFUM med tre kandidater til årets mål





VIF2 sitt unge mannskap har starta godt, og vant sterke 2-1 på Lassen stadion mandag. Det var juniorlaget som tok turen til Stavanger.





Forhåndsfavoritt Arendal ledet 2-0, men fikk tre kjappe rett på hakespissen de siste ti minuttene i "sjokk-tapet" hjemme mot Stjørdals-Blink.





Avdeling 2 har vist seg like jevn og lunefull som antatt før sesongstart. 3 av 7 kamper denne runda endte for eksempel uavgjort.





Øvrige resultat:





Hødd- Vard Haugesund 0-0

Egersund-Bryne 0-0

Fløy-Kjelsås 1-1

Skeid-Nardo 3-0





Tabell:





1 KFUM 2 6 2 Vålerenga 2 2 6 3 Hødd 2 4 3 Skeid Fotball 2 4 5 Brattvåg 2 3 5 Stjørdals-Blink 2 3 7 Fløy-Flekkerøy 2 2 8 Bryne 2 2 8 Kjelsås 2 2 10 Arendal 2 1 11 Vard Haugesund 2 1 12 Egersunds 2 1 13 Nardo 2 1 14 Vidar 2 0

KFUM fulgte opp 3-0 seieren mot Vidar i solide 4-1 borte mot Brattvåg. Det var en spillemessig jevn kamp, med ballinnehav fordel hjemmelaget. Det hjelper lite å ha ball, når gjestene bare trenger en halv målsjanse på å lede 2-0 før ti minutter er spilt. Lars Brede Larsen hamra inn 1-0 og 3-0 på to spektakulære langskudd fra rundt 20 meter. I mellom der jobba kraftpluggen Moses D. Mawa inn 2-0 etter ei keepertabbe. Da Brattvåg tente et lite håp ved innbytter Håkon Leine, tok like godt Yannis Moula å slukka det hardt og brutalt med et stjernetreff fra nye 20 meter oppe i krysset.