KFUM spiller om OBOS-plass





Dermed ble playoff-kampen mot Fredrikstad ren plankekjøring for KFUM, som har fire ganger så lavt budsjett som hardtsatsende Fredrikstad.





Som blir å finne i 2. divisjon også i 2019.

Der vil de møte Levanger og Florø som rykket ned fra OBOS.

Mr. Florø Terje Rognsø annonserte før 0-2-tapet mot Mjøndalen at han ikke tok laget videre som trener.





KFUM kan nå se fram mot to kvalikk-kamper mot Åsane.

Vinneren sammenlagt får den siste ledige plassen i 1. divisjon.

Kampene spilles 17/18.november og 24. november.





Ellers kan vi nevne at Nest Sotra som sjokkerende nok rykket opp fra 2. divisjon i 2017, allerede høsten etter skal spille playoff om plass i Eliteserien.

Første hinder er bortekamp mot Aalesund søndag 25. november.

Speiderne fra Ekeberg med et budsjett på knappe 2.6 millioner kroner var aldri i fare for å rote bort det fantastiske 3-0-utgangspunktet de tok med seg til Fredrikstad stadion. Østfoldingene møtte opp i beskjedne 2 116 tilskuere, og de fikk se Andreas Aalbu score et sent ledermål for hjemmelaget. Bare for at unggutten Håkon Stavrum utlignet rett før slutt.