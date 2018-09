Resultat serierunde 20:

KFUM2-KBK2 4-2

Follo-Hødd2 0-0

Ready-Herd 3-1

Drøbak Frogn-Oppsal 0-5

Rilindja-Molde2 0-2

Ullern-Træff 2-2

Med seks serierunder igjen er det nedrykkskampen som er mest spennende i avdeling 1. Rekruttlagene til Hødd og Kristiansund er i trøbbel, mens Herd og Ready jager nettopp KFUM2 over streken for å berge plassen. Nyopprykkede Rilindja ligger også utsatt til, og her er det flere innbyrdes oppgjør som vil avgjøre mye utover høsten.