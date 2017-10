Knallharde bud på 11er-tabellen





Follo som senest i 2010 vant cupfinalen, har styrets innstilling på å legge ned drifta etter årets sesong grunnet gjeld og økonomiske forpliktelser man ikke klarer å dekke inn. Tabelljumboen i 2. divisjon meldes å forsvinne fra fotballkartet, eller å starte opp igjen i kjelleren. Hovedtrener Anders Særvoll meddelte sist helg at han ikke ville forlenge sin kontrakt i klubben, men Follo har siden svart med å slå Skeid 5-2 og KFUM 3-2 uten at det får noen betydning for tabellen i 2. divisjon.





Den beste 11eren i 3. divisjon kan berge plassen takket være Follos exit - eller om andre klubber skulle finne på å trekke seg/slå seg sammen.





Slik ser 11er-tabellen før siste serierunde:





Strømsgodset2 33 poeng

Funnefoss/Vormsund 32 poeng

Mo 31 poeng

Lura 29 poeng

Stord 27 poeng

Lillehammer 26 poeng









Strømsgodset2 fører marginalt an, og avslutter hjemme mot ferdigspilte Opsal. Funnefoss/Vormsund ser ut til å ha truffet høstforma i tide, og står på like mange poeng som LSK2 og Fløya i avdeling 6. Mo avslutter borte mot rivalen Mosjøen, der hjemmelaget er tabelljumbo og ferdigspilt. Dog gies det neppe noe ved dørene i naboslaget.









Nesten hvert år får lag som rykker ned tilbud om fornyet plass i 3. divisjon på bakgrunn av lag som trekker seg eller sammenslåing. Det kommer til å skje i år også.