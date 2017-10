Knallhardt om kvalik





Den blir nemlig intens de siste to rundene. Til helga møtes Raufoss og Alta, og samtidig møter Asker et ferdigspilt Grorud borte. Forutsetningene inn mot siste serierunde kan med andre ord være endret.





I bunn ble det en kjemperunde for VIF2, som vant 2-0 mot Grorud. Finnsnes fikk med seg 2-2 fra Akser, mens Brumunddal vant 1-0 hjemme mot KFUM. Målforskjellen til VIF-rekruttene er så svak at man fortsatt ikke kan puste letta ut over fornyet kontrakt, selv om det er seks poeng ned til Finnsnes og Brumunddal med to kamper igjen å spille.





Finnsnes møter Brumunddal til helga, og VIF2 skal ut i byderby på Kjelsås.





Øvrige resultat serierunde 24:

Follo-Skeid 5-2

Bærum-Raufoss 2-1

Nybergsund Trysil - Kjelsås 4-2





Kevin Beugre ble matchvinner i Finnmarkshallen. Hjemmelaget Alta klarte lenge å utfordre HamKam om det direkte opprykket fra avdeling 1 i år. Nå må i stedet finnmarkingene legge alt i å holde Asker og Raufoss bak seg i kampen om andre plassen som gir play off om opprykk.