Knallsterk avdeling 1 i PostNord

Oppsettet NFF presenterte lørdag for nivå 3 gir en kruttsterk avdeling, og flere av lagene kunne nok tenkt seg plass i avdeling 2.

Noe overraskende valgte forbundet å splitte Vestlandet, der Florø og Hordaland-laga er sendt over i den andre avdelinga.

Kruttsterkt selskap

Fredrikstad med sine 9 seriemesterskap og 11 cupmesterskap lykkes ikke å rykke opp i år, til tross for solid satsing på retur til OBOS. Trener Per Mathias Høgmo måtte se seg slått av Raufoss i avdeling 1. I tillegg ble KFUM for sterke over to kamper i play off om OBOS-opprykk.

Moss med seriemesterskap fra 1987 er også å finne i avdelingen sammen med Østfold-kollega Kvik Halden. Nyopprykket sammen med Byåsen og Sola.

I tillegg kommer Levanger ned fra OBOS-ligaen.

Egersund er 100 år og går for opprykk i jubileumsåret. Et opprykk de trolig hadde klart i år med en mindre katastrofal vårsesong. Bryne er en annen klubb med ambisjoner sammen med Arendal.

I Hødd skal budsjett barberes 2-3 millioner kroner. Noe som er beregnet at spillerstall og administrasjon må bære.

Brattvåg hadde sin beste sesong noen sinne i år, men har vært gjennom en turbulent høst etter sesongen. Trenerteam er byttet ut med Renè Skovdahl, mens sportssjef Per Gidlund har reist til AaFK. Spissen Torbjørn Grytten og midtstopper Mirza Mujcic har også forlatt klubben, og det er ventet en del nye signeringer fram mot seriestart.

Fredrikstad klar favoritt

Spillselskapene utroper ikke uventet Fredrikstad til den klare favoritten. Dog hadde nok ikke FFK-folket reiser til sør og vest øverst på ønskelista før serieoppsettet ble sluppet.

- Levanger, Bryne, Hødd, Egersund og Arendal er andre lag som gjerne vil være med i toppen. Her blir det jevnt, men med ressursene til Fredrikstad så kan man ikke tippe annerledes. De er mye bedre rustet nå enn de var i 2018 og har store deler av stallen på plass. Det bør bli opprykk på rødbuksene, sier talsmann Mikael Mellqvist fra spilleselskapet Coolbet.

Det som taler imot Fredrikstad er de lange reisene på bortebane.

- De eneste korte turene blir til Moss og Halden, og det blir cupfinale for disse to lagene og tøft for FFK. Men skal de rykke opp, må de takle dette.



FFK-opprykk gir 2.90 i odds.



Bak følger Levanger til 4.5 i odds. Bryne og Hødd til henholdsvis 7 og 8 i odds samt Egersund og Arendal til 12 i odds.

- Fem meget gode lag. Øvre-halvdel virker fryktelig sterk i denne avdelingen, som nok vil ha et klart skille mellom topp og bunn, sier Mikael Mellqvist.



Brattvåg, Moss og Stjørdals-Blink tippes midt på treet, mens Vidar, Nardo, Kvik Halden, Byåsen og Sola tippes i bunnen.

Vinnerodds avdeling 1 fra Coolbet:

Fredrikstad 2.90

Levanger 4.50

Bryne 7.00

Hød 8.00

Egersund 12.00

Arendal 12.00

Brattvåg 20.00

Moss 25.00

Stjørdals Blink 35.00

Vidar 50.00

Nardo 50.00

Kvik Halden 50.00

Byåsen 100.00

Sola 150.00