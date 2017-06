Korsvoll hevner seg på bunnlaget?

Det gikk på skinner for Korsvoll helt til 0-3 tapet sist helg, men alt tyder på at det blir tre poeng denne helga. Redalen tapte 1-3 borte mot Frigg sist, har skrapa sammen to poeng, og slipper inn tett på 3 i snitt. Får det travelt mot 1.72-oddseren, som blir vårt soleklare spill i avdelingen denne runda hos Nordicbet.

Flere av Stabæk sine juniorer fikk lov å være med å ta ut Notodden av cupen i midtuka, og den talentfulle gjengen som har tatt 7/7 i serien får muligens påfyll fra A-stallen til denne kampen. Frigg seks poeng bak, og er et bra lag. Lagoppstillingen til Stabæk2 må sees først.

Lyn satte vinneren på overtid sist hjemme mot Valdres, og denne gangen venter et intenst Oslo-derby borte mot Ready. Flere med si Lyn-fortid der, som mer enn gjerne tar ned opprykksfavoritten i denne. Lyn til 1,45 blir for lavt etter nesten-ulykken sist.

Eidsvold leverte krutt i 3-0 seieren sist borte mot Korsvoll, men trøbla mye i ukene før den. Må rade opp om man skal henge med i tetkampen her, der opprykkstoget er kun kort tid fra å forlate perrongen. Tar seg normalt av middelmådige Tynset, men igjen var h-odds lite fristende.

Lokomotiv Oslo-Lillehammer et viktig og vidåpent bunnoppgjør mellom to lag som kan glimte til, men som ofte får nedturer i fanget. Drister oss på en forsiktig H. Valdres mot Gjøvik Lyn av samme bingo-format. Raufoss2 tar i mot Flisa tirsdag, og der blir gjestene favoritter.