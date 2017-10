Kort-kongene må beseires

Funnefoss/Vormsund med 10/12 siste poeng i bagen drar til Romerike for å prøve å sikre seg tre ekstremt viktige poeng i bunnstriden. Etter en vanskelig sesong er laget to poeng unna sikker plass, og et bak å være den beste 11er på nivå 4.

Skjetten har ikke det store å spille for lenger, men legger seg neppe flat av den grunn. 68 gule og 6 røde kort gjør breddeklubben til den røffeste på nivå 4, og kanskje ikke helt uventet har man et par karantener etter prestisje-seieren mot LSK2 sist. Jama Abdi Ahmed og Marius Edvardsen begge fikk sitt 5. gule kort for sesongen.





Skjervøy, Lillestrøm2 og Fløya lever også med stressfaktor, og trenger ei god runde for å sikre seg for neste sesong.

Lillestrøm2 har en tøff tur til Harstad, Skjervøy møter ferdigspilte Tromsø2, mens Fløya tar i mot Skedsmo, som faktisk med maks motflyt kan ramle ned.