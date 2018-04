Kostbar OBOS-smell mot 4. divisjonslag





Den største smellen kom altså i Fosnavåg på Søre Sunnmøre, der trener Lars Bohinen sendte et sterkt B-preget AaFK-mannskap ut på Havilla Stadion. For kun 6 dager siden vant juniorlaget og AaFK2 1-0 i hjemmeoppgjøret i 4. divisjon mot Bergsøy. På papiret sendte Bohinen et langt sterkere mannskap ut i cupen denne kampen, men altså ikke sterkt nok. Debutanten Jernande Meades ledermål sto til kvarteret igjen. Da utlignet Franjo Tepuric, før den britiske backen Craig Rogers hamret inn et frispark fra 30 meter i sluttminuttene.

Om man tar utgangspunkt i at et OBOS-lag som AaFK trolig har budsjettert med 4. runde, derav en hjemmekamp i 3. eller 4. runde, så har trolig den pinlige exiten en prislapp på rundt 500 000 kroner.





Ellers var Stabæk nærmest det berømte bananskallet, der lille Ullern fra Norsk Tipping ligaen avdeling 1 hadde eliteserielaget i kne på ledelse 2-0 til tre minutter gjensto av ordinær tid. Da berget Stabæk ekstra omganger med to kjappe mål på tampen.











Kvik Halden – Fredrikstad 0-4 Arendal-Fløy 2-0

Østsiden – Sarpsborg 08 2-9

Moss – Kråkerøy 4-0

Årvoll – Vålerenga 0-8

Ullern – Stabæk 3-5 eeo

Frigg - Strømmen 0-3

Lommedalen – Skeid 0-2

Korsvoll – Lørenskog 0-1

Oppsal - Kongsvinger 0-4

Bærum – Drøbak-Frogn 2-1

Kløfta – Lillestrøm 0-3

Gjelleråsen – Ull/Kisa 0-3

Eidsvold Turn – Kjelsås 1-3

Grorud – FK Tønsberg 2-0

Asker – Follo 5-0

Raufoss – Skjetten 6-0

Valdres – Brumunddal 2-1 eeo

Nybergsund – Elverum 0-1

Vestfossen – Strømsgodset 1-4

Lillehammer - Hønefoss 2-0

Ørn Horten – Lyn 3-1

Eik Tønsberg – Sandefjord 1-6

Flint – Mjøndalen 2-4 eeo

Halsen – Fram 0-4

Skarphedin – Odd 0-9

Pors - Notodden 1-2 eeo

Vigør – Start 1-8

Vindbjart – Jerv 1-2

Eiger – Egersund 0-1

Staal Jørpeland – Bryne 0-1

Sola – Sandnes Ulf 2-3

Vidar - Vardeneset 5-1

Madla – Viking 0-2

Skjold – Haugesund 0-3

Os – Åsane 1-6

Øystese – Sogndal 1-4

Sotra – Vard Haugesund 6-5 e. str.konk (1-1)

Sandviken – Brann 1-6

Arna-Bjørnar – Lysekloster 1-1/1-4 e. straffekonk.

Fana – Nest Sotra 0-1

Tertnes – Fyllingsdalen 0-1

Fjøra - Florø 2-3 eeo

Bergsøy – Aalesund 2-1

Herd - Brattvåg 1-4

Volda – Hødd 0-1

Træff – Molde 1-6

Sunndal – Kristiansund 0-4

Kvik – Ranheim 0-1

Tynset - HamKam 0-3

Stjørdals-Blink – Kolstad 6-0

Orkla – Nardo 2-1

Byåsen - Levanger 0-3

Steinkjer - Strindheim 4-2

Harstad - Mosjøen 5-3 eeo

Sortland – Mjølner 1-2 eeo

Junkeren – Mo 1-0

Fløya – Tromsdalen 1-3 eeo

Senja - Finnsnes 2-1

Skjervøy - Tromsø 1-3

Bjørnevatn – Alta 0-3

I kveld spilles:

Melbo – Bodø/Glimt Trygg/Lade – Rosenborg Lokomotiv Oslo – KFUM Oslo Her er de øvrige resultatene fra 1. runde:

Foreløpig er kun 1 av 32 beste laga i Norge ute av NM. 1. runde i Norgesmesterskapet ble spilt onsdag, og de tre siste kampene spilles i kveld. (RBK og Bodø/Glimt)