Kronisk målscorer farligste mann

Næsheim banket inn 26 mål for Kvik Halden i 2017-sesongen. Det var 6 mindre enn Tobias Lauritsen i Pors, som ble mestscorende totalt på nivå 4. 29-åringen har mye mål i seg, og under 2015-sesongen banket han inn massive 37 mål for Ready. Fem runder før slutt er han i likhet med Kvik Halden godtgående i avdeling 2 med sine 21 scoringer. Klarer Næsheim å vaske fram nok mål til å straffe fjoråret og skyte Kvik forbi Eidsvold på tabellen?





3. divisjon fungerer som et flott utstillingsvindu for unge storscorere, som da Tobias Laurtitsen ble mestscorende i 2017-sesongen. Pors-spissen ble hentet til kommune-nabo Odd og Eliteserien. Hvem blir neste?





Henrik Udahl og Sondre Flaat er anførere i hovedfeltet, der flere storskyttere har mange mål i seg i sesonginnspurten.





Her er lista over de mestscorende i årets 3. divisjon.





Øystein Næsheim, Kvik Halden 21 mål

Henrik Udahl, Fana, 20 mål

Sondre Flaat, Skarp, 19 mål

Lasse Brandsdal, Oppsal 18 mål

Ivar Unhjem, Junkeren, 18 mål

Sindre Haarberg, Brodd 18 mål Kristoffer Stava, Sotra, 18 mål

Even Østensen, Staal Jørpeland, 17 mål (Viking)

Stian Ingebrethsen, Donn, 16 mål Andreas Hanssen, Byåsen, 16 mål

Vital Kaba, Frigg, 15 mål

Christer Johnsgård, Senja 15 mål

Fredrik R. Andresen, Tynset, 15 mål Erlend T. Sørhøy, Kolstad 15 mål Amahl Pellegrino, Strømsgodset2 15 mål Erik Botheim, RBK2, 14 mål

Erik B. Helgetun, Orkla, 14 mål

Vladan Radojkic, Lysekloster, 14 mål

Sindre N. Sakshaug, Steinkjer, 13 mål

Thierry Dabove, Eidsvold TF, 13 mål (Raufoss)

Ole Christian H. Sæther, KBK2 13 mål

Sivert S. Gussiås, Molde2, 13 mål

Jakob M. Dunsby, Sandefjord2 13 mål

Anwar Pellegrino, Lyn 12 mål Alexander Jonassen, Træff 12 mål Shåresh Ahmadi, Ullern, 12 mål Magnus Fagernes, Drøbak-Frogn, 12 mål Kristian Bjørndalen, Gjelleråsen 12 mål Eirik Kampenes, Fyllingsdalen, 12 mål

Parfait Bizoza, Herd, 11 mål Finn B. Jor, Ready 11 mål

Steffen K. Jakobsen, Vardeneset, 11 mål (Vidar)