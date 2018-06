Ekstra utropstegn kan man notere bak KFUM sin sterke 2-0 seier på Jæren. Begge mål rett etter pause. Skeid tok også en sterk borteseier i Arendal med 1-0 på Norac Stadion. Mesut Can ble matchvinner. Sist sesongs Grorud-spiller er et navn flere eliteserieklubber eller OBOS-lag bør merke seg når sommervinduet åpner i juli.









Resultat 11. serierunde:





Egersund-Stjørdals Blink 2-1

Brattvåg-Kjelsås 0-3

Vidar-Nardo 2-1

Bryne-KFUM 0-2

Arendal-Skeid 0-1

Hødd-Fløy 2-1

VIF2-Nardo spiller mandag













Tabell:





1 Skeid Fotball 11 23 2 KFUM 11 22 3 Hødd 11 22 4 Kjelsås 11 22 5 Egersunds 11 16 6 Bryne 11 16 7 Fløy-Flekkerøy 11 15 8 Vidar 11 14 9 Stjørdals-Blink 11 13 10 Arendal 11 13 11 Brattvåg 11 10 12 Vålerenga 2 10 8 13 Nardo 11 8 14 Vard Haugesund 10 4

Brattvåg ser ut til ha et gedigent hjemme-kompleks å jobbe med i sommer, for lørdag kom det sjette(!) strake tapet på eget kunstgress. Sunnmøringene har 3-22 i målscore og ikke et eneste poeng på hjemmebane så langt. Kjelsås vant fortjent 3-0.