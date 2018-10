Kvik Halden rykker opp





Kvik Halden havnet under 0-1 tidlig borte mot Vestfossen, men Bjørn Berglund snudde til seier 2-1 med sitt vinnermål 20 minutter før full tid.

Forøvrig tok Vestfossen et dobbelbytte før et minutt var spilt. Dermed kunne Preben Røren og Kim Berntzen begge starte Vestfossen2 sin kamp senere på lørdagen.





Skedsmo, Østsiden, Bjørnevatn og Selbak rykker alle fire ned i 4. divisjon.





Resultat serierunde 26:









Tabell:

Vestfossen-Kvik Halden 1-2

Østsiden-Valdres 1-4

LSK2-Kråkerøy 0-1

Lørenskog-Selbak 8-0

Gjelleråsen-Skedsmo 2-2

Skjetten-Strømsgodset2 2-8

Bjørnevatn-Eidsvold 0-0





Tabell:





Trolig hadde få eller ingen med ansvar for terminlisteoppsett i 3. divisjon tenkt tanken på at snøen kan komme i slutten av oktober i Finnmark. For Bjørnevatn kunne by de tilreisende fra Eidsvold på vinterlige forhold, og sannelig endte det ikke målløst i vinterland også. Mye takket være hjemmelagets unge keeper Aleksander Olsen, som nektet Eidsvold Turn alt etter pause.