Lett match for opprykks-rivalene?





Nest Sotra har hjemmekamp mot fortapte Byåsen, mens Notodden spiller hjemme i Idrettsparken mot hardtkjempende Vindbjart. Vennesla-gjengen er et poeng unna sikker plass, og leverte uavgjort hjemme sist mot nettopp Nest Sotra.

Bryne møter ferdigspilte Fram hjemme på Jæren.





Lag nummer to skal spill play off, så det ligger mye i potten for disse tre laga.





Spørsmålet er om bergensere eller telemarkinger sklir på bananskallet, eller om Notodden klarer å kutte ned målforskjellen med å vinne mer enn det Nest Sotra gjør?





Spillselskapet Coolbet hadde Nest Sotra som klar opprykksfavoritt før sist runde, og da lanserte vi et forsiktig spill på Notodden. Vi står videre på det, selv om telemarkingene fortsatt må ha litt marginer med seg på vegen.





I bunn av tabellen får Odd2 en krevende lørdag. De møter ferdigspilte Vard Haugesund hjemme tidlig ettermiddag - før eliteserielaget skal til Drammen å kjempe om viktige poeng opp mot medaljestriden. Odd har veldig lyst til å beholde rekruttene sin arena i 2. divisjon, og må prioritere kampen på linje med oppgaven som venter senere på ettermiddagen. Det betyr at midtstopper Vegard Bergan og målvakt Anders Klemensson rekker en kjapp dusj før benken venter på Marienlyst. Det er også mulig at Markus Kaasa og Riku Riski blir friskmeldt i tide til kampstart lørdag i Skien.





– Vi må være griske og prøver å vinne begge. Det blir tøft - men det er i alle fall det vi prøver på. Det er en risiko med tanke på a-laget at vi satser med så mange på b-laget, men nå har vi gitt oss selv en mulighet til å beholde plassen i 2. divisjon, og det er så viktig for klubbens videreutvikling, at vi gjør vi det, sier Dag-Eilev Fagermo til Telemarksavisa.





Også i bunn kan målforskjell spille en rolle. Vindbjart har et poeng mindre og seks minusmål mindre enn Odd2 på plassen over streken. Fana har dårligst målforskjell, et poeng mindre enn Odd2 og møter ferdigspilte Egersund hjemme i nest siste serierunde.





Resten av runda som følger:

Vidar-Nardo

Hødd-Hønefoss





Nest Sotra har 8 plussmål bedre enn Notodden i toppen av tabellen - der begge står på 48 poeng. To poeng bak lurer Bryne som ei gjedde i sivet, men spørsmålet er om jærbuene får sjansen til å bykse forbi rivalene i front.