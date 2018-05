Lilla danser videre på tabelltopp





Ellers fikk Fana endelig hull på nullen i seierskollona på tabellen. Spurten kom sent men godt i en dramatisk avslutning borte mot Brann-rekruttene. Et ungt hjemmelag ledet 1-0 mandag på Nymark til 10 minutter sto igjen. Da senka et selvmål og leiesoldaten Fredrik Flo Brann2. Gjestene dro ikke mindre enn fire gule kort det siste kvarteret i en hektisk sluttfase. Dermed klatret Fana opp i sine tre første poeng for sesongen, og la igjen Brann2 på tabellgulvet med fortsatt 0 poeng.





Til helga kommer nettopp Lysekloster til Nesttun. Osingene har en kamp til gode på FK Fyllingsdalen.





Øvrige resultat:





Øystese-Førde 3-0

Sotra-Varegg 0-1

Tertnes-Vardeneset 3-2

Brodd-Viking2 3-1





Tabell:





1 Fyllingsdalen 3 9 2 Brodd 3 7 3 Vardeneset 3 6 4 Tertnes 3 6 5 Lysekloster 2 4 6 Sotra 3 4 7 Viking 2 3 4 8 Øystese 3 4 9 Varegg 3 4 10 Fana 3 3 11 Sogndal 2 2 3 12 Stord 3 1 13 Førde 3 1 14 Brann 2 3 0







FK Fyllingsdalen har skumle hensikter om å spenne bein på Lysekloster sine opprykksplaner, og den tredje strake seieren ble bokført lørdag. Petter Ingebrigtsen sto for to av måla i 3-1 seieren hjemme mot Stord.