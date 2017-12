På veien dit var allerede penge-konflikten med Aarsund svært betent. Angriperen med kontrakt ut 2017 har, etter det lokalavisen Nordre skriver, et beløp i størrelsesorden 50 000 - 70 000 kroner til gode i lønn av Lysekloster.

Kjernen i stida handler om Thomas Aarsund, har krav på lønn mens han trena med en annen klubb i vinter. Dernest om Lysekloster har hatt arbeidsgiveransvar for Aarsund i høst.

Foran denne sesongen ble 22-åringen, som en del av studiene utplassert ti uker i Stavanger. Dermed ordna Aarsund tillatelse til å trene med 3. divisjonsklubben Lura.

Dette var Lysekloster informert om, og etter det lokalavisa Nordre forstår aksepterte Os-klubben treningsoppholdet utenfor kommunen.

Striden står om hvilken plikt Lysekloster har til å betale ut lønn for de ti ukene. Det skal ikke ha blitt varsla skriftlig om permisjon eller endringer i arbeidsforhold av den profesjonelle kontrakten Aarsund hadde med klubben for 2017-sesongen.

Da angriperen kom tilbake til Lysekloster foran seriestart, merket han tidlig uvilje fra trenaren til å inkludere han i planene.

Så spesielt var det, at Lysekloster dro til bortekamper uten full tropp, og uten at Aarsund fikk være med i troppen.

Det hele toppet seg sent på sommeren. Da tilbydde Lysekloster å terminere kontrakten med Aarsund, men de var ikke villige til å betale mer enn 18 000 kroner. Tidspunktet var heller ikke gunstig, for overgangsvinduet var i ferd med å stenge.

Studenten Aarsund mente han hadde krav på 50 000 kroner mer enn hva Lysekloster ville legge på bordet.

Dermed stengte overgangsvinduet med Aarsund som ikke-ønska Lysekloster-spiller. Det ble ikke et eneste spilleminutt etter ferien på 22-åringen, som blant annet hadde muligheter til å spille høstsesongen i gamleklubben Brattvåg - om Lysekloster hadde blitt enige med spilleren om hvordan saka skulle løses.

Os-klubben mener de ikke har noe arbeidsgiveransvar, sidan Aarsund takket nei til deres tilbud om å terminere arbeidsavtalen.

Sist uke møttes partene i forliksrådet i Os - uten at enighet ble oppnådd. Dermed blir saka advokatmat. Fra Aarsund-leiren holdes mulighetene åpne for både å dra Lysekloster for tingretten eller ta ut konkursvarsel mot den ambisiøse 3. divisjonsklubben.