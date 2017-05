Lyn i toppkampen?

Frigg - Korsvoll er et tidlig toppoppgjør mellom to ubeseirede mannskap. Frigg har tatt ned Lillehammer borte før Flisa ble hamra ned med massive 5-0 sist. Sjanseløse i 0-4 borte mot Kjelsås i cupen i midtuka. Korsvoll uten trøbbel hjemme mot Lillehammer sist og Gjøvik Lyn åpningsrunda, og fikk hvile fra cupspill i midtuka. Hjemmelaget motiverte favoritter, men 3. kamp på ei uke kan spille inn.

Flisa fått en knalltøff start i avdelingen, der 0-5 i Oslo sist var oppfølgeren til 0-2 hjemme mot Stabæk2. Fikk også så øra flagra av Elverum i midtuka. Denne kampen her er viktig. Møter Lokomotiv Oslo som vant 3-0 hjemme mot Redalen åpningsdagen, før det ble for tøft borte mot Stabæk2 sist. Siden fått hvile beina med fullt fokus inn mot denne viktige kampen. Lukter B av denne, og 2,30 blir med på ei rekke lørdag hos NordicBet.

Redalen tapte for Lokomotiv Oslo åpningsdagen, men fikk med seg respektable 1-1 sist hjemme mot Valdres. Ready ned på jorda etter 5-1 mot Raufoss2 i 0-4 tapet på Eidsvold sist. Fikk ikke uventet trøbbel med Raufoss i 1-5 tapet i midtuken. Hjemmelaget trolig best av disse to, men tredje kamp på ei uke kan spille inn.

Søndag er Tynset gjester på Lillehammer, der hjemmelaget har levert skuffende sesongoppkjøring og innledning på sesongen. Opptur for Tynset med 2-0 hjemme mot Gjøvik Lyn sist, og 3-1 hjemme mot Orkla i cupen i midtuka, men har hatt store problemer med å prestere ute på reise det siste året. Åpent.

Lyn tar i mot opprykksutfordrer Eidvold, der sistnevnte vant 4-0 hjemme mot Ready sist. Fikk en oppreisning etter 0-2 i Valdres åpningsdagen. Lyn avgårde med 3-1 hjemme mot Tynset før det ble cup-exit i nostalgi-cupkampen i midtuka mot Skeid med 1-2. Slått ut av et straffespark kvarteret før slutt. Store favoritter til å ta oppykket fra avdeling 2, og blir rundens spill til 1,70.

Gjøvik Lyn mot Raufoss2 og Valdres-Stabæk2 får ingen større oppmerksomhet.