Lyn ser ustoppelige ut





Stabæk2 har imponert med sine unge spillere i år, men er avhengig av at Lyn gjør seg bort i innspurten - om sesongen skal krones med opprykk. Rekka Raufoss2 (h), Eidsvold (b) og Redalen (h) kan fort gi ni poeng, men så spørs det om ikke Lyn drar opp ni-tallet også. 8.50 i odds hos Coolbet kan være verdt et lite lodd.





I bunn er Flisa, Raufoss2 og Redalen fortapt, mens en håndfull lag slåss om å ikke slå følge med trioen ned i 4. divisjon.





Lillehammer ligger under streken tre runder før slutt, og lite tyder på at de karrer seg over den kommende helg. Da venter Lyn på Bislett. Nøkkelkampene kommer deretter hjemme mot Gjøvik-Lyn og borte mot Flisa.

Lokomotiv Oslo har hatt en tung sesong, man byttet plass med Lillehammer sist helg. Får to nøkkelkamper direkte med Tynset (h) og Raufoss2 (b). I siste heter oppgaven Eidsvold hjemme på Tørteberg

Ready har igjen tre lag uten noe å spille for. Frigg (h), Korsvoll (b) og Tynset (h)

Gjøvik-Lyn kan sikre plassen de to neste helgene. Da kommer Flisa til Gjøvik stadion, og helga etter er det full fyr med kamp på Stampesletta i Lillehammer. Frigg er motstander hjemme i siste serierunde.

Valdres trenger trolig en seier for å sikre plassen, og den skal de plukke fra rekka Korsvoll (h), Tynset (b) og Raufoss2 (h)





Trolig er det Lillehammer eller Lokomotiv Oslo som må ta den tunge veien ned. Der er oddsen hhv 2.75 og 3.50 på det utfallet hos Coolbet.





Lyn har Lillehammer hjemme på lørdag, før det hele avsluttes borte mot Frigg og Korsvoll (h). Etter en tung periode med to strake tap i august, har Thomas Ødegård sine menn tatt 19/21 poeng siste syv kamper. Det er lite som taler for en høstsprekk.