Lyn slipper trolig med et poeng i trekk

Lyn brukte Oskar Hansen i 3-2 seieren mot Ready 17. september. Hansen kom fra Follo i sommer, og hadde da med seg et gult kort fra PostNord-ligaen. Etter sommeren fikk Hansen dratt opp sitt andre gule kort i Lyn-drakta borte mot Valdres 9. september. Dermed skulle Hansen etter reglementet ha sona karantene for 3 gule kort i Ready-kampen.





I etterkant klaga en annen klubb i avdelingen hendelsen inn for NFF, og i helgen la også Ready inn en formell protest. Denne er dog langt utover den lovfesta 48-timers fristen, og kan således ikke spille inn på et eventuelt poengtrekk.





I dag ble det klart at Doms- og sanksjonsutvalget i forbundet innstiller på 1 poeng i trekk, og dermed er Lyn fortsatt herre over egen skjebne i siste serierunde lørdag. Etter selvmålet til Anders Lübeck helt på tampen lørdag i 1-1 kampen borte mot Frigg, fryktet mange at innstilingen fra NFF ville være på tre poeng i trekk. Det ville i så fall sendt Stabæk2 forbi på tabellen før siste serierunde.





Om innstillingen står vil Lyn lede avdeling 2 med et poeng på Stabæk2 før siste kamp.





Innstillingen har skapt mange reaksjoner. Slik vi leser innstillingen, så er det en sanksjon mot et lovbrudd tilbake i tid - og altså ikke som følge av en protest levert innen 48 timer. Vesensforskjellen er at man ikke ønsker å få situasjoner flere måneder tilbake i tid, som kan endre tabeller drastisk ift opprykk/nedrykk. En protest vil behandles innen rimelig tid, slik at nettopp dette unngås.

Med andre ord kunne Ready felt Lyn med en protest innen 48 timer, men de var ikke klar over tabba opprykksfavoritten hadde begått før klaga fra en 3. klubb i avdelingen kom til NFF sist uke.





Tabellen før poengtrekk ser slik ut: