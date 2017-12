Stålkameratene, Melbo, Harstad, Junkeren, Sortland, Fløya , Skarp, Senja, Skjervøy , Finnsnes , Lyn, Frigg, Korsvoll og

Lyn er den klareste opprykksfavoritten i 2018, og får trolig revansje etter å ha snubla på oppløpssida mot Stabæk2 i år.

Dette er ikke uventet også spillselskapene sin oppfatning før sesongoppkjøringen starter.

- Dette er den største favoritten i 3. divisjon. Lyn skuffet og falt på målstreken i 2017. Nå er det på tide å klatre for det gamle storlaget som har kommet i en fin serie, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra Coolbet.com.

Fløya og Senja regnes som de to største utfordrerne med Junkeren og Skarp som outsidere.

- Avdelingen virker tøffere reisemessig enn sportslig for Lyn, sier Coolbets PR-manager.





Vinnerodds 3. divisjon avdeling 6 fra Coolbet.com



Lyn 1.60

Fløya 5.50

Senja 10.00

Junkeren 12.00

Skarp 20.00

Harstad 24.00

Sortland 30.00

Finnsnes 50.00

Korsvoll 60.00

Frigg 80.00

Melbo 100.00

Skjervøy 120.00

Stålkameratene 150.00

Grei 150.00