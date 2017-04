Lyn vant greit

Sendte Tynset hjem med null og nix





Anders Sandnesaunet

Opprykksfavoritten skuffet ikke.



(Bastionen var selvfølgelig på plass)

Mange hadde møtt opp andre påskedag for å se opprykksfavoritten Lyn ta i mot nedrykks tippede Tynset til årets første kamp på Bislett. Ingen tvil om hvem som hadde hvilket stempel før kampen hos bookmakerne (Nordicbet) som tipper Lyn til vinner av avdelingen med 1,35 og Tynset til samme med 100 i odds. Litt overraskende må det sies å være mtp Tynsets tur innom 2. divisjon i fjor og deres historie som et stabilt og godt 3. divisjonslag. Må vel være de langa bussturene i avdelingen det tas hensyn til.



Bastionen satte standarden minuttene før kamp med trapeklapp og taktfast synging om reisen opp igjennom divisjonene. Takta gjorde nok også sitt for å holde kulden på avstand, vi som ikke var like taktfaste fikk virkelig kjenne på det suret påskeværet i hovedstaden. Bitende kaldt var det, likevel ble det observert folk i shorts på tribunen, nok om det.

Lyn entret matta i sin 3-4-3 formasjon mens Tynset med mer jordnære 4-5-1. Så var det duket for avspark og de siste dagers nerver skulle få utløp.



De første ti er det Lyn som dominerer med relativt store muligheter uten å få uttelling. Tydelig nervøst og ungt Tynset som gang på gang lar trekløveret Pellegrino, Karbon og Boe-Tangen teste keeper Skoglund i Tynset målet. Og får de tak i ballen bortelaget lempes det unna på en-touch uten adresse. Tross press fra hjemmelaget viser fotballen oss hvorfor vi er så glad i den og dens uforutsigbarhet. Lyn klarerer et oppspill rett i føttene til en Tynset spiller som trer igjennom Stormoen alene med keeper, han har kommet på et kryssløp fra de dype skoger, mutters alene setter han inn 0-1. Brått blir det stilt på tribunen. Vill jubel skimtes i Tynset leiren.









(Tynset benken sekunder før scoringen)

Etter scoringen til bortelaget er det de som tar over kampen uten å skape de helt store sjansene, men de vinner duellene på midten og lar en ro senke seg over dem. Nervene og lempingen ser ut til å ha forsvunnet med scoringen. Vi går til pause på stillingen 0-1 til hjemmepublikumets store frustrasjon.





(Lyn misfornøyde til pause)





Etter pausen går bortelaget på banen med samme innstilling som de avsluttet med. Står høyt i banen og vinner hjørnespark på hjørnespark uten at det gir annet enn keepermat i uttelling. Lyn står av presset like etter pause og jobber seg etter hvert inn i matchen igjen og tar initiativet tilbake.



Utligningen etter 56 minutter skulle vise seg å være vendepunktet. Johannessen banker ballen rett i nota på åpent mål etter at Boe-Tangen hadde åpnet opp forsvar og lurt keeper med en herlig 45 graders pasning. Fortjent til et sultent hjemmelag.



Etter utlikningen er det bare ett lag på banen. Lyn scorer sitt andre på frispark som etter mye klabb og babb ender i nettmaskene bak Kroglund i Tynset buret.



3-1 og spikeren i kista settes av Boe-Tangen på straffespark. Karbon rives ned og dommeren peker korrekt mot krittmerket. Fortjent seier til hjemmelaget som sender Tynset hjem med null og nix i sekken. Den bussturen blir lang og seig.







Lyn – Tynset 3-1

(Bislett)

0-1 Eivind Stormoen (27)

1-1 Johannes Johannessen (57)

2-1 Amadou Koulibaly Conde (78)

3-1 Felix Boe-Tangen (82, str)

Tilskuere: 712