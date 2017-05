Lyns favorittstempel ikke svekket

Eidsvold Turn pekt ut som storfavoritt Lyns tøffeste utfordrer, men det åpnet med 0-2 smell på Valdres. Dermed bør alle tre poenga bli igjen etter at Ready har vært på besøk i ettermiddag. Oslo-gjengen åpnet med 5-1 mot et Raufoss2-lag som trolig får trøbbel i årets spissa 3. divisjon. Trøbbel fordi bredda i A-troppen er tynnere enn på lenge. Dermed sier ikke storseieren så frytelig mye om Readys styrke, men vi tror ikke dette handler om et topplag som kan true Lyn eller dagens motstander. 1,35 i søndagens oppgjør hos NordicBet gjenspeiler trolig nivåforskjellen.

Lyn skal møte nettopp Raufoss2 mandag, og det ender trolig med en svært komfortabel borteseier til laget der Mads Ingebrigtsen spiller - sønn av RBK-Kåre. Lyn satser hardt på opprykket, og favorittstempelet er neppe svekket etter to runder.

Frigg åpnet med 3-1 borte mot et Lillehammer-lag som har skuffet hittil i år, og som neppe blir å finne i toppen. Tar i mot Flisa, som tapte 0-2 hjemme mot Stabæk2 i serieåpninga. Hjemmeseier synes opplagt, men igjen er oddsen ikke til å få vann i munnen av. Stabæk2 har en rekke spennende unge spillere i år, og kan bli en utfordrer til Eidsvold om andre plassen. Møter Lokomotiv Oslo mandag, og den ferske klubben stifta av Sunnmøringer får det trolig tøft på kunstgresset i Bærum. Sesongstarten med 3-0 hjemme mot Redalen var dog solid.

Redalen er en Raufoss-light versjon, der nesten hele stallen har si fortid i den klubben. Møter Valdres søndag til en kamp som ikke er lettspådd. Gjestene med en godt omdiskutert keeper med ei kontroversiell fortid og britiske innslag i laget, imponerte med 2-0 hjemme mot Eidsvold. Blir vår forsiktige favoritt.

Tynset har mista nesten alt av spillere etter nedrykket fra 2. divisjon i fjor, der de ikke var i nærheten av å ta nivået etter det litt overraskende opprykket året før. Kommer fra en plass det er tungt å rekruttere spillere, og årets sesong blir en kamp om å stå på nivå 4. Gjestene Gjøvik-Lyn, som i fjor ble tatt med buksa nede i å lønne spillere med kjøregodtgjørelse (Som om ingen andre klubber har gjort det/gjør det fortsatt) åpnet med 1-4 tap for Korsvoll. Helt åpent.

Korsvoll er klare favoritter når Lillehammer kommer på besøk uten at 1.52 var noe spesielt å glefse etter.