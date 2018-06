Lyns nordnorge-kompleks fortsetter





Hjemme går det fint, men ute på tur skjærer det seg ofte for Lyn-guttene. For på Kringsjå/Bislett er 18 av 18 mulige poeng hentet. Ute på tur er det verre. 4 av 15 poeng. En kode å knekke før høstsesongen setter inn 22. juli hjemme mot Skjervøy.

Man kan gå så langt som å si at Lyn og Nord-Norge ikke går bra sammen. Det har blitt tap for Senja og Fløya, for det i helga ble 4-4 borte mot Skarp. Der ledet Lyn 2-0 og 3-1, men havnet smått utrolig under 3-4 før Joakim Strand berget uavgjort fem minutter før full tid.











Resultat 11.serierunde:

Skarp-Lyn 4-4 Harstad-Grei 0-3 Melbo-Junkeren 2-1 Frigg-Korsvoll 0-0 Skjervøy-Sortland 4-2 Senja-Finnsnes 2-0 Stålkameratene - Fløya 3-4





Tabell:

1 Senja 11 25 2 Junkeren 11 23 3 Fløya 11 23 4 LynToppf. 11 22 5 Frigg 11 19 6 Finnsnes 11 18 7 Harstad 11 16 8 Grei 11 14 9 Melbo 11 13 10 Stålkameratene 11 12 11 Skjervøy 11 11 12 Korsvoll 11 11 13 Skarp 11 10 14 Sortland 11 1 Foto: Lyn 1896 hjemmeside

For opprykksfavoritten Lyn tar sommerferie på fjerde plass i en avdeling fotball-ekspertisen var enige om at laget skulle spasere seg til opprykk fra.