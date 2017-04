Lysekloster eller Brattvåg?

Serierunde 1 sparkes i gang i vestlandsavdelingen, der de to siste oppgjørene spilles tirsdag.

Brattvåg har gått fra en 5-oddser på avdelingsseier via 1,85 til 2,00 hos NordicBet, og skal man spille vinnerspill på sunnmøringene nå, så er faktisk Norsk Tipping og NordicBet 2,00 markedsledende. All verdi er dog ute av det spillet.

Brattvåg tapte generalprøva mot Volda (4.divisjon) 1-3 tirsdag før påske i noe som var en pinlig affære for et ballførende Brattvåg-lag. Ny trenerduo fra i fjor Karl Oskar Fjørtoft og Rune Ulvestad, og de har sett ni nye spillere komme inn i stallen i vinter. Sistemann Aksel Berget Skjølsvik, som la opp som spiller på toppnivå sist høst, men 29-åringen har skrevet kontrakt med Brattvåg ut 2017. Det primært som erstatter for kaptein Simon Tomren, som røyk et korsbånd i en av de siste treningskampane før seriestart. Nettopp det er et enormt tap for Brattvåg, for Tomren er en av lagets beste spillere. Samtidig har laget mistet hele forsvarsrekka etter nedrykket i fjor, og i tillegg har fire spillere i tillegg dratt fra sist sesongs spillerstall. Brattvåg har økonomiske muskler, og ambisjoner om å spille høyere enn nivå 4. Signeringene i vinter er høy kvalitet på dette nivået, og så handler resten på om Brattvåg finner relasjonene og flytsona direkte. Stord hjemme i første seriekamp skal i utgangspunktet være klasseforskjell. NordicBet best i markedet med 1.35 for ren seier, der de øvrige plasserer seg rundt 1,31 som ComeOn og Norgesspill.

Eneste utfordrer vi ser i opprykkskampen er Lysekloster. Et lag som har forsterka laget etter nedrykket i fjor, og som i store trekk har sett bunnsolide ut i treningskampene i år. NordicBet har fått mange større innsatser på Brattvåg i vinter, men den siste uka har Lysekloster-tilhengerne meldt seg på. Oddsen har gølva fra 4,80 til 3,50 på opprykk. Norsk Tippings 4,00 har faktisk et snev av verdi i seg for de som vil ha et langtidsspill. Det bør bli åpningsseier borte mot Haugesund2 for Lysekloster, som spilles samme dag som eliteserielagene.

Åpningsrundens andre oppgjør er Varegg mot Herd. Det er et svakere Herd-mannskap enn på flere sesonger, som ikke vil få med tetstriden å gjøre selv om de vant 3. divisjon i fjor. NordicBet markedsledende på B med sine 1,84, og ålesunderne skal være favoritter mot et hjemmelag som trolig kommer til å kjempe hardt for å styre unna de fire nederste som rykker ned. Spjelkavik er et lag uten de store stjernene, men med et kraftig godt organisert kollektiv ledet av "Farmen"-Frode Fagermo og tidligere AaFK-profil Tor Hogne Aarøy. Os vanskelige å plassere, men blir tunge å velte hjemme. Åpen kamp i Os kommune. Sotra tar i mot Førde, der gjestene er 1,70-favoritter etter nedrykket i fjor. To mannskap som er svekka fra sist sesong, men der gjestene skal ha det høyeste toppnivået. Brann2 tar i mot Fyllingsdalen tirsdag til et oppgjør som i utgangspunktet er helt åpent. AaFK2 sender trolig et ungt mannskap til Sogndal og bortekampen mot super-dumpekandidat Fjøra. Hjemmelaget vil trolig flekse muskler og krige som de gjorde i fjor, så spørs det om det blir nok poeng ut av det til å styre unna de fire nederste plassene.