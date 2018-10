Lysekloster foran på målforskjell i avdeling 4





Tre plussmål skiller Lysekloster og Sotra, og i helgen kommer Fyllingsdalen inn til Lysefjorden. En helt avgjørende kamp for gjestene, som ikke har råd til å tape. Ellers er Lyseklosters program overkommelig.





Sotra har Fyllingsdalen i siste serierunde, men meget overkommelig motstand i rundene før det.





I bunn er Førde og Varegg klare for nivå 5, mens Øystese har tre cupfinaler igjen å spille. Terntnes har to poeng opp til Stord på trygg grunn.





Resultat serierunde 23:





Fyllingsdalen-Brann2 2-4

Varegg-Sogndal2 0-5

Øystese-Lysekloster 1-1

Stord-Vardeneset 4-1

Sotra-Brodd 1-2

Førde-Fana 0-1

Tertnes-Viking2 1-0









Tabell:





1 Lysekloster 23 49 2 Sotra 23 49 3 Fyllingsdalen 23 47 4 Viking 2 23 40 5 Brann 2 23 37 6 Brodd 23 37 7 Vardeneset 23 34 8 Fana 23 31 9 Sogndal 2 23 31 10 Stord 23 29 11 Tertnes 23 27 12 Øystese 23 24 13 Førde 23 16 14 Varegg 23 9 Foto: Lysekloster twitter Foto: Lysekloster twitter

Sotra tapte 1-2 hjemme for et imponerende Brodd, og dermed bød man både Lysekloster og Fyllingsdalen inn i kampen om opprykksplassen i avdeling 4. Ingen av dem klarte å kvittere med seier, men Lysekloster spikret i alle fall det ene poenget borte mot et hardtkjempende Øystese. Dermed er Os-laget på topp på bedre målforskjell enn Os. To poeng foran Fyllingsdalen, som tapte 2-4 hjemme mot Brann2.