Lysekloster i front

Brattvåg åpner den 8. serierunda borte mot Fjøra, og i Sogndal skal normalt sunnmøringene avgjøre på klasseforskjell. Dog blir det trolig en ny kamp mot et lag som "parkerer bussen" lavt, og slike kampbilder håndterer Brattvåg dårligere enn om de møter et mannskap som gir bort mye rom. Tok 4/6 poeng sist uke, men prestasjonsmessig var det svakt. Vant mot et ungt AaFK2-lag, mens det ble trøbbel mot et hardjobbende Spjelkavik-mannskap lørdag. Er nok inne i en liten formmessig downperiode, selv om man er uten tap i serien. Det letes iherdig etter en ny spiss. Signeres garantert i sommer. Noen fravær, men stallen er bred og god. Reiser ned fredags kveld, men har slitt med denne type motstand før. Umulig å anbefale innsatser til lave 1,35.

Møter et Fjøra-lag som vant hjemme i serieåpninga mot et tynt AaFK2-lag, uavgjort mot Brann2 og Haugesund2 de to siste kampene. Får trøbbel med å styre unna de fire nedrykksplassene, men vil ta noen poeng både her og der underveis.

Det gjør vi derimot på Spjelkavik hjemme mot Stord. Vertene nær ved å slå Brattvåg sist, men vet at dette er den type kamper som må vinnes hjemme mot et mannskap som garantert sliter med å berge plassen. Nordicbets 1,64 blir et spill. Stord skal ha for sin satsing på de unge, og laget har mange spennende spillere med ei fotballframtid. Dog blir det for lett på dette nivået. Slakta et like ungt AaFK2-mannskap sist 5-1 hjemme, men men slike tropper som eliteserieklubben i år sender ut på rekruttarenaen, er det umulig å være veldig overrasket over det resultatet. Dette skal Spjelkavik ta.

Førde - Os er åpent, men hjemmelaget har skuffet mye. Må dog sanke poeng for å komme seg unna bunnstrida, og da er dette Os-laget noe man skal ha poeng mot hjemme. Vrien grassbane å spille fotball på og farlige offensive hjemme-spillere rettferdiggjør favorittstempelet.

Herd yppa seg lenge borte mot Lysekloster sist, der ålesunderne leda 3-1. Det ble tap 3-4 til slutt, der Lysekloster-spiss Kristoffer Østervoll skåra to av kassene. Det å ha en "målgarantist" kan fort være det som avgjør opprykksduellen mot Brattvåg i denne avdelingen. Fyllingsdalen har en slik i Kjetil Kalve (11 mål), men han soner karantene for tre gule her. Skuffende 3-3 hjemme mot Førde sist, og muligens er Herd sjokkbudet i avdeling 4 denne runda. Dog har de blå en litt "romantisk" tilnærming i spillet sitt, og kan fort bli straffet av et bra bortelag.

Varegg fikk så øra flagra av Brann2 sist, men reiser seg normalt sett hjemme mot Haugesund2. AaFK må snart innse at de må ta samme grep som i fjor. Da startet de sesongen med bare juniorer, og det ble ikke pent. Så sendte man på eliteseriestallen for så å rade opp seire. Mandag er motstanden steintøff, men samtidig er det landslagspause etter eliteserierunda søndag. Det lukter et forsterka hjemmelag her, men om det er nok til å ta Lysekloster er en annen sak. Her må lagoppstillingene studeres før eventuelle spill settes.

Det samme gjelder Sotra mot Brann2, der gjestene potensielt kan stille sterkere enn vanlig. Nå er dog Branns unggutter en håndfull for de fleste laga i avdelingen uansett.