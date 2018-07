Lysekloster på Sotra-opphenting





Viking2 har banket inn 40 kasser, og har en rekke gode juniorer og flere spillere ellers som holder et godt 3. divisjons-nivå, uten å helt banke hull i OBOS-døra. Har stilt noen kamper med sterke oppstillinger, mens ungguttene har gjort jobben alene i andre kamper. Til slutt ender det hele opp i om Viking ønsker et rekruttmannskap på nivå 3 i norsk fotball. Det er krevende om man i tillegg har et A-lag i Eliteserie eller OBOS.





Lysekloster var den store forhåndsfavoritten til opprykket. Røyk på målstreken i 2017-sesongen, og nå starter Os-laget med seks poengs tillegg før høstsesongen. Hovedårsaken ligger i skuffende prestasjoner på fremmed gress, og tap for både Sotra og Fyllingsdalen i nøkkelkamper. Mister Martin Pedersen og Stian Dyngeland i i høst, men trolig blir det bra trafikk i svingdøra motsatt vei også. En liten katastrofe må det være om man ikke rykker opp slik man satser på nytt for å klare PostNord-ligaen. Gunstig åpning på høstsesongen kan gi flyt.





Fyllingsdalen og Fana to outsidere til å kunne true i toppen om Sotra punkterer sammen med Viking2 og Lysekloster. Førstnevnte mister Benjamin Sunde og Knut Idar Dalhus hjem igjen til Spjelkavik, men har fortsatt uforløst potensiale i spillerstallen. Fana åpnet fryktelig, men fikk plutselig fart på hjulet. Har fått liv i Henrik Udahl scoringsferdigheter, og 13-målsmannen har trolig mye krutt på lager inn mot høstsesongen.





Rekrutt-laga til Brann og Sogndal styrkes nok akkurat nok til å styre unna trøbbel i høst, og så blir det spennende å se hvem som blir best av rivalene Brodd og Vardeneset. Begge to midt i haugen, der bare målforskjellen skiller før serierunde 12.





Stord berget seg med et Houdini-grep i siste serierunde i fjor. Nå ser det langt tyngre ut, og det er en solid jobb som må gjøres for å berge kontrakten. Om det er en marginal trøst, så har Førde og Varegg slitt enda mer. Kaoset i siste klubb tyder på soleklart nedrykk, mens Førde har underprestert solid med et absolutt bedre mannskap enn det tabellen tilsier.





Serierunde 12: Vardeneset-Varegg Fana-Viking2 Sotra-Øystese Brodd-Fyllingsdalen Lysekloster-Stord Terntes-Sogndal2 Brann2-Førde



Slik ser tabellen ut før serierunde 12 lørdag:

1 Sotra 11 28 2 Viking 2 11 23 3 Lysekloster 11 22 4 Fyllingsdalen 11 20 5 Fana 11 18 6 Brodd 11 17 7 Vardeneset 11 17 8 Sogndal 2 11 16 9 Tertnes 11 16 10 Brann 2 11 12 11 Øystese 11 10 12 Stord 11 9 13 Førde 11 7 14 Varegg 11 5

Sotra plukket sterke 28 av 33 mulige poeng før sommerpausen, og tar løs på de siste 15 kampene med fem poengs luke til Viking2. Sterke 2-1 seire borte mot Viking2 og hjemme mot Lysekloster grunnlaget for luken, som ble endelig spikret med massive 7-1 mot Tertnes i siste kamp før ferien. Det var seier nummer åtte i rad.