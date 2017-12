Lysekloster-spiller klar for Brattvåg

Den nyoppykka 2. divisjonsklubben har skrivd kontrakt ut 2019-sesongen med den svensk-bosniske midtstopperen som senest spilte høstsesongen for Lysekloster. Mujcic (t.h drakt nr 3 på bildet) kom til Os-klubben i sommer, og debuterte for Lysekloster i bortekampen mot Brattvåg 5. august.

En kamp Brattvåg vant 1-0 etter en kunstskåring fra en annen debutant, Sondre Beite (t.v på bildet). Lysekloster var som kjent laget som tapte opprykket til Brattvåg på svakere målforskjell i 3. divisjon avdeling 4.

Mujcic, opprinnelig fra Göteborg, har en spennende CV med spill for Gais på de to øverste nivå i Sverige. Han var blant annet kaptein i Allsvenskan for laget.

På vegen dit var han også svensk landslagsspiller for U18, U19 og U20.

Senere har 23-åringen vært innom Notodden i 2. divisjon og Vikingur i toppserien på Island.