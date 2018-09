Målforskjellen skiller trio





Vindbjart hadde en god keeper i Johnny Borden, og en matchvinner i Simen Aanonsen, da det ble seier i toppoppgjøret hjemme mot Halsen.





Ørn Horten slo tilbake etter et poeng siste tre kamper med seier 4-2 borte mot Donn.





Tønsberg vant 1-0 hjemme mot nedrykksutsatte Urædd.





Resultat serierunde 20:

Pors-Sola 3-2

Vindbjart-Halsen 1-0

Tønsberg-Urædd 1-0

Åssiden-Madla 0-5

Sandefjord2-Egersunds2 5-0

Donn-Ørn Horten 2-4

Start2-Staal Jørpeland 6-0









Tabell:





Pors med en svak start på høstsesongen, der 4 poeng og tap i byderbyet for Urædd var fasit, maktet nemlig å ta ned Sola med seier 3-2 hjemme i Telemark. I Porsgrunn la de blå grunnlaget før pause mot tabell-lederen. Pors ledet 3-0 halvveis, og da hjalp det lite at Sola reduserte to ganger de siste 45 minuttene.