Målsnitt på nesten 7!

Spesielt grusomme har Junkeren vært mot de to bunnlaga, der 22 av de 26 kassene har blitt dunket i nettet.





Med målforskjell 26-7 står Junkeren med 9 poeng, der eneste poengtap kom i 1-5 tapet borte mot Lyn. Opprykksfavoritten kom opp i ryggen på Junkeren etter en tøff 2-1 batalje borte mot Grei. Det så ut som Lyn hadde kontroll, men så utlignet Grei. Kampen tok helt fyr etter at Lyn svarte nesten direkte med 2-1 målet. De siste 10 minuttene koka det over i seks gule og et rødt kort.





Øvrige resultater:





Stålkameratene - Skjervøy 0-3 (5. serierunde)

Harstad-Frigg 0-2

Melbo-Senja 0-4

Skjervøy-Skarp 3-3

Sortland-Stålkameratene 2-4





Tabell:





1 Frigg 4 10 2 Fløya 4 10 3 Junkeren 4 9 4 LynToppf. 4 9 5 Stålkameratene 5 9 6 Finnsnes 4 8 7 Harstad 4 7 8 Senja 4 6 9 Skarp 4 5 10 Skjervøy 5 4 11 Grei 4 3 12 Melbo 4 3 13 Korsvoll 4 0 14 Sortland 4 0

Denne gangen var det stakkars Korsvoll som ble kanonføde for Ivar J. Unhjem, Emil Pettersen og resten av Bodø-gjengen. Gjestene fikk halvdusinet fullt etter å ha mistet en spiller med rødt kort på stillinga 0-2 etter 50 minutter. Unhjem plussa på to nye kasser, mens Emil Pettersen kom på som innbytter til en ny målfeiring. Duoen står bak 15 av måla til Junkeren så langt.