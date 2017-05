Mange tunge bein denne helga

Mo-Træff

Vi lanserte Træff som en vinner til 2,15 borte mot Mosjøen nest sist, og det sto seg godt. 1-0 seieren i serieåpninga fulgt opp av 1-3 hjemme for opprykksfavoritt Stjørdals-Blink, men var lenge godt med i en kamp de leda 1-0. Ut av cupen i midtuka etter 1-2 hjemme mot Ranheim i midtuka. Tidlig ledelse, men tatt ut på overtid av ekstraomgangere. Surt. Sterkere defensivt enn Mo, og kommer nok nordover for å satse dødballer og overganger.

Mo tapte i 119. minutt 2-3 onsdag mot rivalen Mosjøen i cupen, der det sto 1-1 etter 90 minutt. Sterk seier 4-2 hjemme mot Steinkjer sist runde etter åpningstap 1-6 for Blink. Et lag som er bedre offensivt enn defensivt.

Veldig fristende å prøve en slant på friske 3,40 hos NordicBet på gjestene her, men her er to mannskap som kommer fra sure exiter i ekstraomganger i cupen i midtuka. Slikt kan slå ut forskjellig i kombinasjon med at det er tredje kamp på ei uke, og derfor hviler vi lommeboka her. B like vell et friskt tips.

Steinkjer- Orkla og Verdal-Tillerbyen to åpne oppgjør. Steinkjer skuffet med 0-1 hjemme mot Tillerbyen og 2-4 sist i Mo. Ut av cupen i midtuka med 1-3 av Levanger. Orkla 1-4 sist i Tillerbyen, men vant åpningskampen hjemme mot Kolstad. Ut av cupen 1-3 på Tynset i midtuka. Verdal tapte 2-3 borte mot Kolstad sist seriekamp for så å ta samme motstander ut cupen i midtuka med 4-3 i en kamp som hadde 2 røde til Kolstad, selvmål og full dramatikk til siste slutt. 4-2 hjemme mot ufarlige Sverresborg åpningsdagen.

Junkeren klare favoritter hjemme mot Sverresborg, og 1.45 på H settes opp på kupongen hos NordicBet som et av rundens sikreste spill. Bodø-gutta med sterk 2-0 seier sist i Strindheim etter 1-1 hjemme mot RBK2 åpningsrunda. Mista der seieren på overtid. Enklere motstand her. Sverresborg 2-4 hjemme mot Molde2 sist etter samme siffer i Verdal åpningsdagen. Trolig rett og slett ikke gode nok i år.

Molde2 med mange spennende unge spillere tar normalt seg av et karantene-redusert Kolstad-lag, mens Stjørdals Blink trolig finner stor motivasjon i å ta seg av RBK2 tirsdag.

Det mest spennende spillet plukker vi opp i Mosjøen. Hjemmelaget med 120 intensive cupminutter i beina fra avansementet mot rivalen Mosjøen onsdag. Et ungt mannskap som tapte 0-1 hjemme for Træff og fikk 0-4 sist borte mot RBK2. Dog en del positivt å ta med seg fra den kampen, der Mosjøen hang bra med lenge.

Strindheim skjevt ut av startblokka med serietap borte mot Molde2 og hjemme mot Junkeren, og var selvsagt sjanseløse hjemme mot Rosenborg i cupen. Trønderne ventet å kjempe på øvre halvdel i år, og skal i utgangspunktet være bedre enn hjemmelaget. 2.25 hos NordicBet på B plukkes opp.