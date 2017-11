Massiv forsterkning til FUVO

Det til tross for at FUVO samla 16 av 18 mulige poeng siste seks runder, og rykka altså ned på hele 35 poeng i 3. divisjon avdeling 6.



Nylig ble det klart at Heiberg fortsatte, og målsetninga for 2018 er krystallklar. FUVO skal tilbake i 3. divisjon. 25-åringen har vært en ettertraktet mann i høst, og nå begynner de første skremmeskudda å komme i retning motstanderene i 2018.





Ørjan Hopen skal spille for FUVO neste sesong, og 25-åringens venstrefot kommer nok til å smerte for mang en 4.divisjons-keeper i 2018. Midtbanespilleren slo gjennom i Sogndal i 2011, men har senere spilt for Levanger, Bryne og Nest Sotra i kortere og lengre perioder.





Det er også klart at Julian Paulsen og årets kaptein Stian Westrheim tar en ny sesong i FUVO.









Slutt-tabell avdeling 6:





1 Mjølner 26 62 2 Senja 26 51 3 Sortland 26 45 4 Skjetten 26 42 5 Lørenskog 26 41 6 Harstad 26 39 7 Skjervøy 26 37 8 Fløya 26 35 9 Lillestrøm 2 26 35 10 Skedsmo 26 35 11 Funnefoss/Vormsund 26 35 12 Tromsø 2 26 24 13 Alta 2 26 18 14 Salangen 26 17

En forferdelig vårsesong la grunnlaget for nedrykket fra avdeling 6 for FUVO, der til slutt to mål svakere målforskjell enn Skedsmo sendte trener Ørjan Heiberg og laget ned i 4. divisjon på Romerike.