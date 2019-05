Med loven i hånd mot opprykk





- Dette er vår 6.sesong i 5.divisjon, og vi har de siste sesongene vært målforskjell eller et poeng unna opprykket til 4.divisjon. Det er klart vi håper å gå hele veien i år. Kampene mot Bækkelaget er ofte jevne, men vi har hatt en god serieåpning i likhet med motstanderen vår i kveld. Vi skulle ha vunnet serieåpningen borte mot Fagerborg, der vi ledet 3-0. Totalt sett ser det lovende ut, sier trener Sam Joakim Kristiansen.





Tre opprykk

Foran kveldens kamp står Jusstudentene med 7 poeng mot Bækkelagets fulle pott etter tre serierunder. Spillselskapet Coolbet har hjemmelaget som klar favoritt til 1.65 mot Jusstudentenes 2.95.





Det er et lag etablert i 2011 av en gjeng juss-studerende kamerater i Oslo. Fra stiftelsen har det gått slag i slag, der nye studenter med gode fotballferdigheter har kommet til for å fordype seg i jussenes finurligheter og paragrafer. Det ga tre opprykk i rad for gjengen som trener en gang i uken



- Rekrutteringen er ganske god. Vi har flere spillere med bakgrunn fra 2. og 3.divisjon, som har valgt seg en yrkesvei som ikke er forenlig med å satse på toppfotball. Dermed velger de å spille for moro parallelt med juss-studiene. Tidligere har tilgangen på gode keepere vært så som så, men nå har vi faktisk to gode i stallen, forteller Kristiansen videre.

Det store spørsmålet er om noen faktisk våger å spenne bein på fremtidens advokater?

- Vi er et spillende lag, og taper nok litt på manglende fysikk. Vi får ofte tyn for å være for opptatt av å påpeke hva som er lov og ikke, men til slutt er det målene som teller, sier Kristiansen.

Jusstudentene er som breddelag flest sårbare i gitte perioder på året. Gjerne i tunge eksamensperioder eller rett etter skoleferie, kan mannefallet være stort.

Hvem er så måltyven i laget med kommende forsvarere av lov og rett?



- Sondre Mathiassen er ofte å finne på målscorerlista, avslutter trener Sam Joakim Kristiansen.

