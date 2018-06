Mer trøbbel i nord for Lyn





Søndag kom det tredje bortetapet for sesongen, og det andre strake i Nord Norge. Senja kriget Lyn ut av stilen, og vant etter rapportene en fortjent 2-1-seier. Dermed er det tett som hagl i front av avdeling 6, der fem poeng skiller de syv første lagene. Det er de gode nyhetene for et Lyn-mannskap som ikke imponerer for tiden. Det er kun to poeng opp til ledende Junkeren.





Bodø-gjengen hadde ingen stor kamp borte mot Skjervøy, men sikra seg de tre poenga. Hjemmelaget utlignet til 1-1, men Junkeren gikk rett opp å scora vinnermålet under 45 sekunder senere.





Serierunde 9:

Stålkameratene-Melbo 3-2

Harstad-Fløya 1-3

Skjervøy-Junkeren 1-2

Finnsnes-Korsvoll 2-0

Senja-Lyn 2-1

Skarp-Grei 0-2

Frigg-Sortland 6-0





Tabell:





1 Junkeren 9 20 2 Senja 9 19 3 Frigg 9 18 4 LynToppf. 9 18 5 Fløya 9 17 6 Harstad 9 16 7 Finnsnes 9 15 8 Stålkameratene 9 12 9 Melbo 9 10 10 Korsvoll 9 10 11 Skjervøy 9 8 12 Grei 9 8 13 Skarp 9 8 14 Sortland 9 0

Lyn ble utropt som den største opprykksfavoritten av dem alle. Etter å ha rotet bort opprykket til Stabæk2 i fjor, skulle det nesten bare være å hente opprykket fra avdeling 6 for trener Thomas Ødegaard sine tropper. Det kan bli tøffere enn antatt om ikke Lyn finner igjen poengstimen fra Kringsjå når Oslo-guttene er ute på tur.