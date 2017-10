Mjølner nesten oppe





Skjetten tapte 1-3 i noe som skildres som årsverste hjemme mot poengdesperate Skjervøy, som dermed klatra opp på rett side av nedrykksstreken. Alta2 spikra seg fast for godt under den samme streken etter 2-4 hjemme mot Sortland. Tromsø2 fornyet sitt håp om å berge plassen med 1-0 hjemme mot Skedsmo, mens Harstad tapte 1-2 hjemme mot Senja. Fløya tok et langt skritt mot sikker plass gjennom 4-2 seier hjemme mot junmboen Salangen.





Funnefoss/Vormsund møter Lillestrøm2 til en meget viktig kamp mot nedrykk mandag.













1 Mjølner 23 56 2 Senja 23 48 3 Harstad 23 38 4 Skjetten 23 36 5 Sortland 23 36 6 Lørenskog 23 35 7 Skedsmo 23 34 8 Fløya 23 31 9 Lillestrøm 2 22 30 10 Skjervøy 23 28 11 Funnefoss/Vormsund 22 25 12 Tromsø 2 23 24 13 Alta 2 23 18 14 Salangen 23 14

Mjølner plukket nemlig med seg 3-1 fra Rolvsrud søndag, og dermed har Narvik-gjengen åpna ei luke på åtte poeng i front med tre kamper igjen å spille.