Mosjøen tar med seg rivalen Mo ned?





Fra 3. til 10. plass skiller 3 poeng. Det virkelige sprø i denne avdelinga er om Mo ikke hadde blitt fratatt de tre poenga i 4-0 seieren mot Mosjøen tidligere i år. Mo brukte en spiller som skulle sonet karantene, og dermed fikk rivalen gjennomslag for protesten sin. Med de tre poenga kunne altså i teorien ni lag ha kjempet for å unngå den siste nedrykksplassen. Dermed kan den glippen bli Mo sin bane når regnskapets time kommer lørdag ettermiddag.





Der må uansett Mo filleriste rivalen Mosjøen på nytt, og samtidig håpe Tillerbyen går på en smell mot den ferdigspilte naboen Kolstad. Tynne teorier, men vi snakker om fotball.





Det har også vært klart en stund at Mosjøen-trener Rikard Vestre slutter i klubben etter sesongen. Klubben og sunnmøringen har blitt enige om å avslutte kontrakten et år før tiden etter Vestres ønske. Det har vært en tøff sesong med få spillere, og Vestre har hatt dårlige forutsetninger for å etablere Mosjøen i den nye 3. divisjon.





Da jeg kom til Mosjøen var utfordringene større enn jeg trodde og jeg så med en gang at dette ville bli en veldig tøff oppgave. Underveis når vi presterte bra steig håpet og troen. Har hele tiden fryktet at vi hadde for få seniorer og at det skulle bli tøft mot slutten av sesongen når slitasjen satte inn, sier Rikard Vestre til lagets hjemmeside.





Resten av runda: Junkeren-Træff Molde2-RBK2 Orkla-Sverresborg Verdal-Strindheim Steinkjer-Stjørdals-Blink

1 Stjørdals-Blink 25 59 2 Kolstad 25 42 3 Steinkjer 25 37 4 Molde 2 25 37 5 Verdal 25 37 6 Junkeren 25 36 7 Træff 25 36 8 Rosenborg 2 25 34 9 Orkla 25 34 10 Tillerbyen 25 34 11 Mo IL 25 31 12 Strindheim TF 25 29 13 Sverresborg 25 23 14 Mosjøen IL 25 22



I toppen er det lite spenning. Blink har vært oppe lenge, og sist helg sikra Kolstad seg andre plassen i avdeling 5.