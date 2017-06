Moss fosser videre?

Opsal åpnet den 8. serierunda med 4-0 hjemme mot Vestfossen fredag, og klatret opp i ryggen på Moss.

Kråkene snudde altså 0-3 til 4-3 i Halden sist mot et Kvik-lag som har skuffet ut fra start. Moss med 18/21 poeng (tap for sterke Sarp2) ser ut til å være like solide som de fleste antok, da favorittstempelet ble delt ut i denne kvalitative kruttsterke avdelingen. Drøbak-Frogn motstander lørdag, som har vist seg seige å slå ut fra start. Tapte hjemme for Ørn Horten i serierunde 3, men siden gått jevnt og bra. Trolig for tøff motstand på Melløs, og 1,55 hos NordicBet blir et spill.

Ullern-Kråkerøy åpner lørdagen, der poengene er viktig i motsatt ende av den jevne tabellen. Vertene fikk bank i Halden, men klart seg greitt ellers uten at det blir så fryktelig mye poeng av det. Nesten Enga-dødaren Kråkerøy fire poeng foran på tabellen. Åpent.

Kvik Halden får favorittstmpelet borte mot Ullern, og 1.95 ville vært snadderodds før sesongstart. Sarp08-2 blir favoritter hjemme mot Østsiden, og kan i likhet med Strømsgodset2 stille sterkere enn vanlig. Sistnevnte møter tøffe Ørn Horten hjemme mandag. Odd3 tar i mot Sprint-Jeløy til bunnkamp tirsdag, og lagoppstillingen til hjemmelaget avgjør eventuelle innsatser der.