Moss grusa Oppsal - rykka opp





I 1988 gjesta Real Madrid Melløs, som lørdag hadde 800 vitner til den lite spennende kampen mot Oppsal. Til det var Moss for dominerende. Samtidig vant Østsiden 4-1 mot eneste teoretiske opprykksutfordrer Ørn Horten, og da kunne trener Ole Martin Nesselqvist konstatere at Moss er klare for 2. divisjon igjen to runder før slutt i avdeling 1.





I bunn er trioen Sprint-Jeløy, Holmen og Odd3 fortapt, men den siste plassen blir det knalltøff kamp om å styre unna. Drøbak-Frogn fikk som ventet lett match i Skien og vant 8-1 mot Odd3. Dermed er de to poeng bak Strømsgodset2 som tapte bunnkampen mot Vestfossen 0-2.





Øvrige resultat:

Holmen-Ullern 0-3

Sprint-Jeløy-Kråkerøy 1-4





Sarpsborg08-2 møter Kvik Halden mandag.





Den gamle storheten som ble seriemester med mester Eggen i 1987, har slitt og krangla i motbakke i fotballens "bakgård" siden nedrykket fra 1. divisjon i 2010. I fjor presterte kråkene sogar å krasjlande i et tredje nedrykk til nivå 4.