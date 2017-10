Ørn Horten avslutter med Sarpsborg08 (h), Østsiden(b), Sprint Jeløy (h) og Kråkerøy (b)





I bunn er det kun spenning rettet mot om Drøbak/Frogn makter å ta igjen Vestfossen, da trioen Sprint-Jeløy, Holmen og Odd3 neste sesong er å finne i 4. divisjon. Slik sett har Vestfossen en pen oppgave hjemme mot Holmen i dag, mens Drøbak/Frogn møter Strømsgodset2 mandag.

Markedet har tatt høyde for motivasjonsfaktoren i oddssettinga, så her er lite verdi å legge i bunn på et eventuelt spill.





Runda ellers:

Spint/Jeløy-Østsiden

Kvikk Halden-Odd3

Kråkerøy-Oppsal





For Moss var september en alarmerende skuffende måned med bare 5/12 poeng etter å ha tatt 19/21 poeng etter sommerferien før det. Utfordrer Ørn Horten tok sin tredje strake seier sist, og er 6-3-1 etter sommerferien.