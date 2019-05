Moss på vei til Ullevaal



Endelig kamp i nærheten på ordentlig. Første hinder på vei mot Ullevaal.

En annen gammel storhet på papiret skulle vi møte. Lyn.



1. mai og arbeidernes kampdag. Så her var det mange mossinger på tur.

Vi fikk ikke leid buss, for de var leid ut til «buss for tog»

Garantert Siv Jensen sin feil!



Så da blei det å fylle opp bilen da. En Kia denne gangen.

Jeg måtte kjøre. Hallow, ADHD, Ole og eldste jentungen blei med denne gangen.

Jentungen gjorde krav på forsetet, noe jeg bifalte og 3 svææære kællær måtte sitte relativt trangt i baksete til massiv syting.



Uten bortetap

45 minutter senere var vi på plass på Kringsjå stadion. Jeg hadde fått lånt meg et handicap skilt, sånn at Siv ikke skulle få 90 spenn i parkering. Inne på stadion var det hårbånd og midtskill på den ene delen og 300 mossinger på den andre delen. Var en viss spenning til denne kampen. Lyn er storfavoritt i sin avdeling i 3. divisjon. Samt at det var noen Xer på Lyn som ville oss vondt. Men dæven døtte. Vi kjørte over dem. På banen og tribunen. Her valgte «Kællane» en enkel taktikk. Bare skyt. Alt går inn. Lyn hadde en keeper uten knær og når han valgte å bli assistkonge, så var det bare å takke.

0-5. Statistikken på bortebane er pene 3-0-0.



Vi prøvde oss på en prank. Speakeren opplyste at publikum kunne kåre Lyns beste spiller via en app. Selvfølgelig lastet vi ned appen og stemte på Lyns keeper. Var tydelig at han fikk flest stemmer, for da hjemmelagets beste spiller skulle ropes opp var det gjort om til en jurystemme og ikke en publikumstemme. Korrupt! Og 50,- for pølse i vaffel!?? Er kanskje ikke noe annet å forvente på Oslo Vest.



Med et enkelt avansement dro 3 letta kællær og en trøtt jentunge hjem til Moss. Nå tar vi alt!



#VierpåveitilUllevaal #Elskenkæll